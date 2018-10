Dags att göra tåget billigare och flyget dyrare

Från SJ:s hemsida går det inte att ta sig längre än till Köpenhamn och till Frankfurt kan man inte ens köpa en biljett på Stockholms centralstation.

Den som vill ta sig till Strasbourg, där parlamentet sammanträder i veckan, med tåg får räkna med fem–sex byten och införskaffa biljetter på nästan lika många hemsidor. Slutpriset blir groteskt högt.

Den som i stället tar flyget behöver inte ens surfa in på en hemsida, utan kan köpa biljetter via Googles sökmotor och i bästa fall betala (ett betydligt lägre pris) via Swish.

Det beror på entreprenörsanda – någon måste uppfinna tekniken som förenklar processen – men också politiska reformer.