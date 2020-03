Corona ger tillfälle till nytänkande

Därför anställer Amazon nu 100 000 personer för att klara den ökade efterfrågan. Bolag som normalt levererar mat hem till dörren med kort varsel, som Mathem, är fullbokade flera dagar framöver. Nätläkarna kan utan att riskera smittspridning sköta vardagliga vårdbehov. Underhållningen tillgodoses hemma via det breda nätutbudet. Utbildning sköts i större utsträckning via nätet.

De flesta kulturevenemang ställs in. Några aktörer, som Malmö symfoniorkester, spelar utan publik och lägger ut på nätet. Operan har en egen digital scen, operan play, där de ska öka utbudet. Men Dramaten och Kulturhuset tillhör dem som tystnar. Det är märkligt, de borde se att det finns fler sätt att sprida statligt finansierad kultur än via SVT. Kulturvärlden är ofta politiskt radikal, men entreprenöriellt konservativ. Här är en chans att öka tillgängligheten permanent. Om Kulturhusets tidigare chef Benny Fredriksson hade levat hade han tveklöst agerat. Han hade inte accepterat att bara ställa in föreställningar i flera veckor. Det borde inte heller dagens teaterchefer göra.