Centralbankerna bör inte lyssna på politiker

Vid ett event i början av sommaren hade Riksbankschefen Stefan Ingves tre livvakter med sig. Det säger något om hur kontroversiell den svenska penningpolitiken har blivit. Men också hur utsatta centralbankscheferna är när politikerna vältrar över ansvaret för ekonomin på dem.

Den ultralätta penningpolitiken har i tio år gött fastighetspriserna och börserna. Men det blir allt svårare att hålla tillbaka oron för en konjunkturnedgång. Sommaren har varit svag på världens viktiga börser. Handelskonflikten mellan Kina och USA väntas fördjupa den globala avmattningen, och den gångna veckan har både svenska, brittiska och amerikanska tioåriga statsräntor fallit under tvåårsräntorna, vilket visar hur pessimistiska placerarna är om framtiden.

Det har gjort centralbankerna nervösa. Igen. Under hårt tryck från Donald Trump sänkte Federal Reserve i somras räntan till 2-2,25 procent trots att arbetslösheten, som Fed ska väga in, är rekordlåg. Var det rätt? Kanske. Men beslutet visar behovet av att förtydliga bevekelsegrunder och samband. Fed var dock kloka nog att aldrig ta räntan under noll, som Riksbanken och ECB gjorde.

ECB:s avgående chef Mario Draghi hyllas som räddaren av euron. Men historien kan mycket väl skrivas om med tiden. För han blev så besatt av sitt mål att han underlät att förbereda återtåget över nollstrecket. Nu dumpar han problemet på Christine Lagarde, som nominerats till ny ECB-chef.