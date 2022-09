Centerpartiets strategi gick fel tre gånger om

Det parti som förlorade mest i årets val var Centerpartiet. När valnattsräkningen var avslutad hade partiet tappat 1,9 procentenheter sedan senaste valet. C har tappat mer än var femte väljare. Centerpartiet har dessutom förlorat möjligheten att medverka i en regeringsbildning (om valnattens övervikt till höger består).

Denna genomklappning innebär att Centerpartiet för tredje gången har misslyckats med sin strategi. Det är tredje mandatperioden som partiet har investerat tungt i att profilera sig som en garant för att Sverigedemokraterna inte ska ha något inflytande. Att ha ”stått pall”, som Annie Lööf beskrev det på partiets valvaka.

Efter valet 2014, och den vinterns regeringskris, slöts Decemberöverenskommelsen.

Den kortslöt riksdagens mandatfördelning och byggde på att de fyra allianspartierna skulle lägga ned sina röster när en S-regering ville få igenom sin politik. Och det skulle bli tvärtom efter ett eventuellt regeringsskifte, enligt överenskommelsen. Men i praktiken omöjliggjorde detta dokument en framtida regering till höger eftersom Sverigedemokraternas röster aldrig fick räknas med.

Decemberöverenskommelsen föll efter ett år. Annie Lööf fortsatte dock att vara dess långvariga försvarare.

Efter valet 2018 var C pådrivande i Januariavtalet, som också var ett försök att kortsluta riksdagen. Centerpartiets viktiga bidrag till överenskommelsen var en formulering om att Vänsterpartiet inte skulle ha något inflytande. Denna klausul drev fram regeringskrisen i fjol. Efter att Löfvenregeringen (och Januariavtalet) hade fallit åstadkom Annie Lööf ett nytt samförstånd med Socialdemokraterna, vilket ledde till att C släppte fram Löfven i omröstningen sommaren 2021 och Andersson i november 2021. De sakpolitiska vinster som C inkasserat från Januariavtalet är modesta, även om Annie Lööf påstår motsatsen.

Inför valet 2022 hade C helt förflyttat sig till Magdalena Anderssons lag. Och det har inte gynnat partiet, tvärtom.

För tredje gången misslyckas C med sin strategi. Tre varianter har prövats som har gemensamt att de bortser från eller tonar ned den sakpolitik som Centerpartiet annars står för. Tre varianter som har fört partiet vänsterut.

Centerpartiet bör revidera sin strategi och återvända till sitt borgerliga jag.