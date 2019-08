C bör lämna undantagstillstånden

På tisdagen skrev ordföranden i Centerstudenter och en representant från Centerstudenters ekonomisk-politiska arbetsgrupp under rubriken ”Vår ekonomiska politik är ohållbar” på Di debatt. Det är bitvis ett generalangrepp på moderpartiet. Det som skiljer ut det i genren är att skribenterna har rätt i sak i slutsatsen att den ekonomiska politiken har blivit fragmenterad och saknar helhetsperspektiv. Det är dock för enkelt att skylla på Alliansårens kompromisser. Ett parti måste sträva efter en balanserad ekonomisk politik även om det inte lyckas få igenom allt.

Centerpartiet kanske tror att de vinner röster på undantagspolitiken. Risken är att de i stället urholkar sin ställning. Det är regeringspartiet S som vinner när de får stöd av C mot att släppa in lite undantag. Om C i stället valde att samarbeta med de partier som står dem närmast politiskt skulle de slippa klippa och klistra så mycket.