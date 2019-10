Brittiska valet blir en folkomröstning

I nuläget ser det ganska ljust ut. Tories ligger långt före tvåan Labour i opinionsmätningarna. Det beror delvis på Jeremy Corbyns radikala förslag på olika politikområden, men mest på oppositionsledarens oförmåga att inta en rak hållning i brexit-frågan. Runt två tredjedelar av väljarna vet fortfarande inte vad han tycker, enligt mätningar. Det är svårt att tänka sig en mindre effektiv opposition i ett läge där regeringspartiet samtidigt begått politisk harakiri inför öppen ridå under tre års tid.

Nyvalet i december är egentligen Boris Johnsons idé. Premiärministern har medlut efter att regeringen mot förmodan lyckades förhandla fram ett nytt utträdesavtal med EU häromveckan och sedan få det igenom parlamentet, vilket föregångaren Theresa May misslyckades med tre gånger.

Och stora försprång i väljaropinionen kan hämtas in snabbt, särskilt i så instabila politiska miljöer som den brittiska. När Theresa May utlyste nyval våren 2017 för att säkra folkligt mandat för sin dåvarande brexitplan, gjorde hon det under ungefär samma opinionsmässiga förutsättningar som i dag.

Det slutade med att de konservativa förlorade 13 mandat och majoriteten i underhuset, samtidigt som Labour vann ytterligare 30 och närapå gick om.

Den här gången är förutsättningarna och insatserna tydligare. Särskilt Boris Johnson spelar mycket högt. Ett avtalslöst utträde är nu i praktiken uteslutet, avtalet med EU är det som gäller. Gör Tories ett katastrofval förlorar det legitimitet, eftersom folket då kan sägas ha förkastat det.

Gör Labour eller EU-vurmarna i Liberaldemokraterna och Skotska nationalistpartiet samtidigt ett starkt val, finns risken att Johnsons avtal skrotas helt och hållet.