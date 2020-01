Bra att ny lag avslöjar dolda indexfonder

Di rapporterade på torsdagen om den nya lag som kräver att fonder som kallar sig ”aktivt förvaltade” redovisar att de faktiskt avviker från index. Under lång tid har många fondbolag tagit extra betalt för aktiv förvaltning när de i själva verket har följt index. Det ser ut som rent bedrägeri, men det finns förklaringar.

I realiteten är det därför ofta svårt för stora globala, teknik- eller USA-fonder att hävda att de är aktivt förvaltade, och det borde prägla deras prissättning. Financial Times skriver (9/1) att en enskild sektors börsdominans inte är något nytt. Det var likadant under dotcom-åren runt 2000, och under framväxten av de stora oljebolagen. Men när indexfonderna dök upp med sina rekordlåga avgifter synliggjorde de fenomenet. Utvecklingen har drivit allt fler placerare mot billiga indexfonder. I augusti 2019 placerades för första gången mer nytt kapital i indexprodukter än i aktiv förvaltning i USA. Förra året ökade andelen kapital som följer index till över 40 procent globalt, och nära 50 procent i USA.

Eftersom indexfonder har en självförstärkande effekt, bolag med högt börsvärde ökar än mer när fler ”måste” placera där för att följa index. Undervärderade bolag fortsätter att vara undervärderade. Fonder som vill kalla sig aktivt förvaltade måste därför byta strategi och sikta på medelstora och mindre bolag, eller på annat sätt specialisera sig, för att kunna hävda att bolagsanalysen har betydelse. De kan också tillföra värde genom tillgångsallokering.