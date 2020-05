Börsen bäst på att spå om epidemin

Dödligheten kring 5-6 april speglar smittläget två veckor tillbaka i tiden. Då är smittspridningen som mest intensiv, därefter viker den nedåt. Precis då, i slutet av mars, och med en kuslig precision, står börserna som lägst. De har rasat i flera veckor. En tredjedel av värdena är borta. Gränserna är stängda. Manhattan är inlåst. Flyget står stilla. Den 23 mars ligger börserna i London, New York och Stockholm på sin lägsta nivå. Sedan vänder de uppåt och med väl kända hack fortsätter de att stiga i takt med att smittkurvorna viker nedåt och i slutet av maj, då mortaliteten är på normalnivå, har de återhämtat nästan hela tappet.

Euromomo mäter bland annat överdödlighet i respektive land för att ha koll på influensasäsonger. De flesta länder har nästan ingen överdödlighet alls under våren 2020. Många länder hade en värre överdödlighet 2017 då en svår influensa härjade. Hela unionen har en något förhöjd dödlighet under den värsta veckan 2020 jämfört med den värsta veckan 2017.

Återhämtningen sker samtidigt som tunga fall i den reala ekonomin rapporteras in, vilket har fått en del bedömare som Economist att avfärda marknadens omdöme. Det kanske det finns goda skäl till. Centralbankernas stödåtgärder och bristen på alternativa placeringar nämns också som skäl till att vara försiktig. Men om man tittar på smittkurvorna, sådant som mortalitet, antalet nya fall och hur många som ligger på intensivvårdsavdelningarna, och jämför dem med utvecklingen för aktiekurserna så intecknar börserna att epidemin snabbt håller på att ebba ut och därmed att samhällena öppnar upp. Det är som om de stora marknadsaktörerna har egna masstestningsprogram.

Men, invänder kanske någon, nästa våg slår ihjäl börsoptimismen. Med facit i hand är det dock otroligt att en andra våg kommer att få regeringarna att stänga ned sina samhällen. När smittan rusade fram i mars blev alla rädda och tog efter det kinesiska exemplet. Då visste man inte. Nu vet vi bättre. Erfarenheten av våren 2020 är att epidemin inte var så farlig på aggregerad nivå. Flera länder har haft större månadsvis överdödlighet under andra vårvintrar än den dystra månaden april 2020. I Sverige har fem andra influensamånader bara under 2000-talet haft en högre eller lika hög mortalitet. Covid19 har främst drabbat samma grupp äldre som drabbas av influensor. Varje dödsfall är att beklaga och förhoppningsvis har corona med skärpa injagat vikten av bättre rutiner i äldrevården men ökad dödlighet under influensasäsonger stänger inte ned samhällen.