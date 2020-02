Bloomberg är det enda hotet mot Trump

Michael Bloomberg verkade helt oförberedd på senator Elizabeth Warrens attack i tv-debatten på onsdagskvällen. Hon liknade honom vid Donald Trump, med sin rikedom och anklagelser om sexism och trakasserier.

Både konkurrenternas och mediernas fokus ligger nu på Bloomberg eftersom onsdagens debatt mellan de potentiella demokratiska presidentkandidaterna var hans första. De gick också hårt fram eftersom han snabbt har skaffat sig en stark position i opinionen, 16 procent, vilket ger en tredjeplats, och därmed utgör ett hot. Utmanarna letar svaga punkter.

Men Warrens triumf blir sannolikt kortvarig. För Michael Bloomberg är inte av samma sort som Donald Trump. Varken vad gäller graden av nedvärderande uttalanden om kvinnor eller vad gäller hans ekonomiska situation. Det är inget brott att vara rik, även om Bernie Sanders försöker få det att låta så. Bloomberg har byggt sitt välstånd genom eget företagande i den internationella informationskoncernen Bloombergs, och han offentliggör sina deklarationer, till skillnad från Trump. Framför allt håller han sig till kontrollerbara fakta.

De tre perioderna som borgmästare i New York, 2002-2013, präglades av hans motto: ”In God we trust, every one else, bring data”. Analys och fakta skulle ligga till grund för reformer. Genom att öka stadens inflytande över skolor, mäta resultat, öka kraven, drog han på sig lärarfackens ilska, men ökade andelen elever som tog examen från 49 procent 2002 till 64 procent 2012.