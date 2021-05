Bitcoin visar vikten av stort förtroende

Förra veckans ras i bland annat bitcoin utlöstes av att de kinesiska myndigheterna meddelade att alla former av betaltjänster och transaktioner med kryptovalutor ska förbjudas.

Ungefär samtidigt kommunicerade den amerikanska investmentbanken Citigroup att den bedömer att bitcoin ”kan vara optimalt positionerad för att ta över rollen som den globalt största handelsvalutan från dollarn”.

Plötsligt blir den frilansande valutan storpolitik.

Kryptovalutor har alltid varit libertarianernas val på grund av sitt oberoende av stater. De har likaså varit en tillflykt för, och fungerat som en ekonomisk ventil, för personer som bor i diktaturer.

Oberoendet från en stat har gjort dessa valutor till instabila tillgångar. På så sätt har de också blivit en populär högrisktillgång för placerare.

På kort tid har nu handelsvolymerna på de stora plattformarna stigit från nivåer på runt 300 miljarder dollar per kvartal under 2020 till 1700 miljarder dollar under andra kvartalet i år.

Enligt investmentbanker som Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan Chase och Citibank är efterfrågan stor bland förmögna och institutionella kunder som har råd att ta risk.

Tillväxten i främst de största kryptovalutorna, som bitcoin, har fått allt fler centralbankschefer att börja tala om att skapa en digital variant av sin nationella valuta. Federal reserve har ökat takten i sitt arbete. Och enligt en färsk undersökning av BIS (Bank for international settlements) så analyserar 86 procent av alla centralbanker införandet av en digital valuta.

Riksbanken är med e-kronan en av pionjärerna, liksom Japan som sedan mars testar sin digitala valuta på marknaden. Japan har också sedan länge erkänt kryptovalutor som legala betalmedel.

Många av centralbankerna agerar för att trycka tillbaka uppstickarna. Av oro för att kryptovalutornas volatilitet ska smitta av sig på övriga marknader. Att de ska urholka småspararnas kapital och så småningom påverka den finansiella stabiliteten.

Men också på grund av konkurrensen, att kryptovalutorna ska börja slå igenom som globalt betalmedel, som Citigroup skriver.

Det finns ett par saker som talar för det, vilket Financial Times Gillian Tett skriver om (25/3). Hon menar att kryptovalutorna löser två stora problem.

Det första är att företagare vill minska sitt beroende av de valutor som centralbankerna har urholkat under lång tid genom sina enorma obligationsköp. De är rädda för skenande inflation.

Det andra är att gränsöverskridande betalningar fungerar dåligt, vilket Fed-chefen Jay Powell själv har påpekat. Bitcoin skulle kunna vara en lösning.

Det är bra att centralbankerna moderniserar sin verksamhet. Digitaliseringen av den nationella valutan handlar om att komma ikapp utvecklingen i den finansiella sektorn.

Centralbankerna har de senaste decennierna tappat kontrollen över skapandet av pengar. Det sker numera huvudsakligen digitalt i affärsbankerna när de ger lån. Centralbankernas roll har förändrats och kommer fortsätta att förändras.

Dollarns styrka har vilat på ett stort förtroende. Kina har ambitionen att ta över dollarns globala roll, men de kommer inte lyckas så länge deras valuta inte inger förtroende.

Kinas motiv för en digital valuta är främst politiskt. De vill minska de privata betalbolagens betydelse för att stärka sin kontroll över invånarna. Utländska bolag vill till varje pris undvika att utsättas för det.

En valutas ställning bygger alltid på förtroende, vare sig det är en kryptovaluta eller en som backas av en centralbank.

Om misstanken växer att Kina använder sin digitala valuta till att kartlägga inte bara de egna medborgarna utan även utländska, så kommer den tvärtemot målet att minska i betydelse.

Det gör i sin tur de förbjudna kryptovalutorna mer attraktiva.