Bilfria städer är framtiden

”Bilindustrin var emot 3-punktsbälten, avgasrening, och så vidare. Det vore bättre om man var för det nya.” Polestars ordförande och Volvo Cars tidigare vd Håkan Samuelsson gör sig inga illusioner om sin bransch under ett panelsamtal hos tankesmedjan Timbro om det nya, bilfria borgerskapet.

I stället för att streta emot utvecklingen mot bilfria städer borde bilindustrin bejaka den och se den som en möjlighet.

”Bilindustrin har byggt på att man köper individuell mobilitet för en halv till en miljon kronor, i Polestars fall. Sedan kom leasingen som gör att man kan köpa det per månad. Men man borde också kunna köpa det per dag”, säger Samuelsson och förklarar att olika former av bildelningstjänster är industrins framtid.

Det är inte en slump att Polestars flaggskeppsbutik i bilstaden München ligger på gågatan – ”det är ju där vi kan hitta nya kunder”, konstaterar Samuelsson.

Synsättet känns som en frisk fläkt i den svenska trafikdebatten. Det handlar inte om för eller mot bil, det handlar om rätt färdsätt för varje transport.

Under efterkrigstiden byggdes den svenska bilindustrin och det nya socialdemokratiska samhället upp i symbios. Bort med trånga och smutsiga innerstäder, fram med motorvägar och förorter. Bilen blev en symbol och en möjliggörare för det nya, moderna och rika samhälle som växte fram. Men det blev också ett tomt samhälle. Städer utan flanörer, utan spontana möten och oväntade samtal. Ett samhälle där var sak har sin plats och det oplanerade ingen.

Allra tydligast syns det kanske i centrala Stockholm där Klarakvarterens levande gytter byttes mot en jätterondell omgiven av höghus där ingen bor. Sergels torg är visserligen pampigt och storslaget, men särskilt välkomnande för andra än bilar är det inte. På kvällarna ligger gatorna öde. Utvecklingen har varit likartad i många svenska städer.

Att socialdemokratin ville ha något annat än de ofta ohygieniska och opraktiska arbetarstadsdelarna kan man dock förstå. Också att bilar, förorter och köpcentrum blev vägen dit. Det mystiska är att den här socialdemokratiska bilvurmen sedan övertogs av högern. Den borgerlighet som föddes i samtalen på promenaderna mellan städernas restauranger och kaféer har de senaste decennierna agerat cyklisternas och flanörernas fiende nummer ett. I stället för att koncentrera sig på hur människor bäst ska kunna ta sig mellan bostad, arbete och fritid, har man av någon anledning dragit slutsatsen att fler bilar måste fram överallt.

Moderaternas signum i trafikpolitiken har varit bredare motorvägar, billigare bensin och fler parkeringsplatser. Och eftersom gatuutrymmet är ett nollsummespel leder mer plats för bilar obönhörligen till mindre plats för cyklar och gångtrafikanter, mindre plats för stadsliv.

Men nu verkar något hända. I en stor intervju med Expressen berättar statsminister Ulf Kristersson att det är dags för partiet att lägga om trafikpolitiken. Farväl till motorlederna, fram med cykelvägar och gågator.

”Elektrifiering kommer att lösa en del problem. Men det löser inte det faktum att staden är för mycket gjord för bilar”, säger statsministern och klargör att centralbron i Stockholm borde grävas ner.

Det är ett stort och mycket välkommet skifte i partiets politik. Istället för att stirra sig blind på utsläppen och tänka att elektrifiering löser problemet, vågar Kristersson se hur biltrafiken i städerna gör oss mindre fria.

”Många människor har nog vuxit upp med känslan av att bilen är en frihetssymbol, och jag har all respekt för det”, förklarar statsministern och fortsätter, ”men att kunna strosa fritt i en stad är ju en minst lika stor frihetsupplevelse. I den mån man fixerar sig vid bilen som en frihetssymbol, bara för att den är det om man bor i orter med väldigt stora avstånd, då kan man inte alls ha samma tänkande när man bor mitt inne i en större stad”.

Kristersson har helt rätt i sitt resonemang. Nu gäller det att han och hans partikamrater på både nationell och lokal nivå backar upp orden med reformer för att bilfria städer ska bli verklighet. Dit hör bland annat ett reformerat reseavdrag, bättre järnvägar för transport mellan städer och utökade satsningar på cykelvägar.

Färre bilar i stora städer betyder dock inte att det borde bli mindre biltrafik i resten av landet. Utan bilen stannar stora delar av Sverige. Det gäller självklart i byar där det går en buss om dagen. Men det gäller också i mindre städer med en stor omgivande landsbygd utan kollektivtrafik. Staden är till för dem som bor där, men också för dem som behöver ta sig dit för att arbeta, handla och gå på restaurang.

I Stockholms län är landsbygdsborna mycket få, endast 3 procent av befolkningen bor utanför en tätort. På Gotland bor däremot 35 procent av befolkningen ”på landet”. En stor del av dem kommer att behöva bilen när de ska åka ”till stan” och det ställer helt andra krav på till exempel parkeringsmöjligheter i Visby än i Stockholm.

Istället för att se Sverige som ett enda bilberoende kollektiv måste borgerligheten se att olika delar av landet behöver olika politik för att blomstra.

Landsbygden kräver bil för att leva, men storstadens framtid är bilfri.