Behandla Kina som en jämlike

Sedan Donald Trump tillträdde som USA:s president har han skruvat upp tonläget mot Kina, och delar av Europa har följt efter. Men det vore ett misstag av USA att tro att man kan vinna ett kallt krig mot Kina så som man vann det mot Sovjet.

Det skriver den välrenommerade journalisten och utrikesanalytikern Fareed Zakaria under rubriken ”The New China Scare” i Foreign Affairs (6/12 2019). Hans syn är att det är riskabelt, kontraproduktivt och dyrt att isolera Kina. Det har han rätt i.

Zakaria ifrågasätter den nya konsensus i väst som utgår ifrån att Kina utgör ett militärt, politiskt och ekonomiskt hot, och att den tidigare, öppna Kina-policyn har misslyckats.

Det är ett faktum att de demokratiska reformer många hoppades på har uteblivit. Att landets internationella ambitioner och militära utgifter har ökat. Att de har blivit en teknologisk och ekonomisk konkurrent. Men det betyder inte att den fram till 2018 öppna linjen var fel.

Tvärtom har den resulterat i att Kina har integrerats internationellt, och är det land efter USA till vilket de största utländska direktinvesteringarna går. De rankas högre än något annat av de stora tillväxtländerna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Sydafrika) vad gäller öppenhet och konkurrens. De har de senaste decennierna bidragit till stabilitet och tillväxt och agerat som en partner i frågor som klimat.

Zakaria framhåller USA:s historiska kamp mot kommunismen som ett exempel på att en aggressiv strategi kan bli dyr och misslyckad. Det kan man dock inte entydigt slå fast. Men Richard Nixon gjorde rätt när han öppnade den diplomatiska dörren till Kina 1972, det fick Mao att upphöra med sina hot om kärnvapenattacker och finansiering av gerillagrupper i Latinamerika och Afrika. Senare kinesiska ledare såg att handel var nyckeln till välstånd, och därmed fortsatt maktinnehav.

Kina anklagas för teknikstöld, men detsamma gällde det snabbväxande Japan under 1980- och 1990-talen. Japan sågs som ett betydande ekonomiskt hot mot USA, det skrevs flera böcker på temat, som ”How America is surrendering its future to Japan and how to win it back”.

Japan var världens näst största ekonomi tills Kina 2010 kom ikapp. Det visar på dynamiken. Samtidigt är Kina, med 1,4 miljarder, eller nära en femtedel av jordens invånare jämfört med Japans 125 miljoner, en utmanare av en helt annan kaliber.

Kinas anspråk på ökat inflytande på den globala scenen är dock rimligt i kraft av deras storlek. Om den amerikanska politiska ledningen anser att alla kinesiska framsteg utgör hot så motarbetar den en organisk, naturlig utveckling. En lika legitim rörelse de själva inledde för 100 år sedan.