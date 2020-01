Barnen är viktigare än handelsavtalen

Nyligen twittrade en påtagligt nöjd Donald Trump om handelsavtalet med Kina. I onsdags pratade han om ett med EU före presidentvalet i november. Avtalen blir visserligen inte särskilt omfattande men innebär en del eftergifter från de andra. Att stridsyxorna åtminstone tillfälligt grävs ned passar presidenten som vill utstråla handlingskraft för sina väljare och övriga världen. Särskilt Kinas makt och annorlunda syn på samarbete har retat många.

Men frågan är om Trumps Twitterpolitik gör någon större skillnad. Parallellt med handelskriget pågår demografiska förändringar som är på väg att förskjuta maktförhållanden mellan världsdelar och folk. Så har det förstås alltid varit, demografi är ju definitionsmässigt vad människor ställer till med under sin tid på jorden. Men ett par saker gör att effekterna nu märks mer än någonsin: globalisering, snabbare teknikförändring och kraftigt ökat välstånd. Inte bara västvärldens utan också Kinas storhetstid kan vara på väg att ta slut. Frågan är vem som ska ta stafettpinnen.

Förr sågs nativitet och överbefolkning som det stora hotet. Nu är det motsatsen som gäller. I rika länder har födelsetalen i flera decennier legat klart under de 2,1 barn per kvinna som krävs för att befolkningen inte ska minska. Nu ligger återväxten lägre även i mindre bemedlade länder som Iran och Brasilien. I Sydkorea har den fallit under ett. Snart, kanske 2030, väntas den hamna för lågt även i väldiga Kina. Medianåldern i världen är i år ungefär 30. Nästan bara i afrikanska länder är den under 20.

Utvecklingen har redan fått följder. I Kina har den ekonomiska tillväxttakten avtagit. Allt fler tror att det kan ha med lägre ökning av befolkning att göra.