Utredningsförslaget är beställt av regeringen i enlighet med januariöverenskommelsen. Det togs fram för att utgöra en påtryckning mot arbetsmarknadens parter – om de inte lyckades få fram ett avtal om förändrad arbetsrätt skulle utredningsförslaget bli lag.

Det avtal som Svenskt Näringsliv och tjänstemännens förhandlingsorganisation PTK ville skriva under i fredags är bättre för löntagare och näringsliv på många punkter och framför allt är det mer omfattande. Det innebär en överflyttning av fler funktioner från staten till parterna, vilket borde välkomnas av den som menar allvar med att den svenska modellen har varit bra för Sverige.

Utredningsförslaget innebär att fem personer ska kunna undantas från turordningsreglerna vid arbetsbrist. Avtalet säger tre undantag, räknat på varje driftsenhet och personalkategori (alltså tre tjänstemän och tre arbetare). Enligt avtalet får också företag som endast har ett driftställe och enbart har arbetare eller tjänstemän göra fyra undantag. För större företag är det intressant med den möjlighet som finns i avtalet att undanta 15 procent av dem som omfattas av uppsägningen.

Enligt utredningsförslaget ska en uppsägning av personliga skäl inte kunna ogiltigförklaras i företag med högst 15 anställda. Därmed ska arbetsgivaren inte heller betala lön under tvistetiden men däremot betala skadestånd om det senare visar sig att arbetsgivaren har gjort fel. Avtalet säger att anställningen ska bestå, men den anställde ska inte få lön från arbetsgivaren under tvistetiden utan i stället a-kassa plus en extra försäkringslösning som administreras av parterna.

Kompetensutveckling ska enligt utredningsförslaget ges till anställda redan efter ett halvårs anställning. Sker inte det blir det skadestånd om den anställde sägs upp vid ett senare tillfälle. Enligt avtalet ska man kunna få kompetensutveckling under pågående anställning, som då möjliggörs av parternas försäkringssystem.

Avtalet är bättre än utredningsförslaget. Avtalet underlättar omställning även i större företag, inte bara i små. I avtalet har man också löst frågan om uppsägning vid personliga skäl. Där har oenigheten i praktiken gällt ekonomi – vem som ska betala under tvistetiden. Nu blir det en försäkringslösning. Frågan om kompetensutveckling har också tagits på allvar. Den anställde ska få ett extra studiestöd från parternas system.

I avtalet, som alltså två av tre parter ville skriva på i fredags, finns en bilaga med de nödvändiga lagändringar som måste ske för att avtalet ska fungera. Det handlar bland annat om att parternas ersättningssystem ska kunna samexistera med det offentliga systemet.

Det handlar också att texten i las måste ändras så att parterna kan avtala om de här sakerna. Regler ska göras dispositiva ”till huvudorganisationsnivån”. Det är Svenskt Näringsliv, PTK och LO som är huvudorganisationer.

Det som avtalet innebär är inget mindre än att de hårdaste delarna av las inte längre är tvingande utan tas över av de huvudorganisationer som har skrivit på.

Utredningsförslaget gör det billigare att säga upp för vissa och dyrare för vissa (det kommer att kosta skadestånd när arbetsgivaren har missat att kompetensutveckla redan efter sex månader). Med utredningsförslaget blir det ”mera lag” och ”mindre partsmodell”. Med utredningsförslaget blir det bättre för småföretag men oförändrat eller sämre för industriföretag som behöver ställa om.

Om politikerna vill kan avtalet tecknas av de parter som är överens och då görs följdändringar i lagstiftningen. Det verkar som att båda systemen, PTK:s avtal respektive LO:s status quo, kan samexistera. Men tjänstemannasystemet kommer att framstå som så attraktivt att delar av LO kommer att sträva dit.

Centerpartiet och Liberalerna, som med varierande styrka har ställt kabinettsfråga på att utredningsförslaget ska genomföras om parterna inte är ense, bör nu tänka efter. Visserligen har parternas förhandlingar misslyckats eftersom LO inte vill skriva på, men valet står i praktiken mellan ett sämre utredningsförslag och ett bättre avtal som halva arbetsmarknaden gärna vill ha. Avtalet kan vidareutvecklas och fler kan ansluta. Det blir en liberal revolution på arbetsmarknaden.