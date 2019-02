Avknoppningar lyfter Sverige

I förra veckan kom Essitys fjärde kvartal dock in över förväntningarna och kursen har stigit i år. Epirocs rapport mottogs svalt på tisdagen, men även den aktien har stigit i år. Konjunktur och tillfälliga marknadseffekter spelar förstås alltid in. Men över tid talar statistiken sitt tydliga språk.

De senaste tio åren har 19 verksamheter knoppats av från företag noterade på stockholmsbörsen. De har enligt Nordnetbloggen (5/8 2018) i snitt avkastat 70 procent efter två år som självständiga börsbolag. Det ska jämföras med OMXS storbolagsindex som samtidigt gett i snitt 15 procent. Även moderbolagen har gått bättre än index, 47 procent. Endast ett par av avknoppningarna har underpresterat, några fler moderbolag.

Resultatet är detsamma i USA. En studie gjord av Penn State University under 25 år visar att avkastningen i spin off-bolag under tre år efter klyvningen utvecklades 10 procent bättre än S&P 500 indexet per år, och moderbolagen överpresterade med 6 procent per år.

Det finns förstås skeptiker, som Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners. Han tycker inte att det är "innovativt": ”Många av de här uppdelningarna är ett sätt att dölja ett misslyckande. ABB är det stora exemplet på det: man växer inte, tempot avtar och så får man en arg Christer Gardell som ökar trycket från ägarsidan” (Di 1/1).

Men ABB sticker ut med sin misslyckade förvärvsstrategi. Och det faktum att ledningen till slut kommer fram till att en verksamhet bör avskiljas ska inte ses som ett misslyckande i sig utan att den kommer till sans. Händer det ingenting i verksamheterna trots att åren går måste man agera, företagsledare och ägare får inte abdikera. Bästa platsen att gömma affärer som inte lyfter är förstås i ett konglomerat. Det visar General Electrics sönderfall de senaste åren.