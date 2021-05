Att resa sig ur soffan

Den tidigare så kallade Westerbergeffekten hade gått över och FP blev valets relativt största förlorare, en trend som sedan skulle fortsätta i flera decennier. Två nya och för FP väsensfrämmande partier till höger, KD och Ny demokrati, var de stora vinnarna. De gick från ingenting till att få runt sju procent var.

Än värre var att Westerbergs stora politiska projekt inför valet, den med Carl Bildt gemensamma valplattformen ”Ny start för Sverige” inte hade fått en majoritet. De fyra partier som samlades bakom moderatledarens statsministerkandidatur fick strax över 46 procent.

Men ögonblicket i soffan är inte ihågkommet för siffermatematiken utan för det demonstrativa avståndstagandet. Bengt Westerberg reste sig när Bert Karlsson och Ian Wachtmeister slog sig ned.

Man skulle kunna tro att han därmed satte sig i en annan soffa, den med Ingvar Carlsson och Lars Werner. De tre hade en stabil majoritet. Men valvinden var inte till deras fördel, alla tre hade förlorat i valet. Mp åkte till och med ut. Vinden blåste högerut, påpekade särskilt Carlsson. Och FP var ett ekonomiskpolitiskt högerliberalt parti.

Alltså satte sig Fp-ledaren som socialminister i en moderatledd minoritetsregering som var beroende av Ny demokrati. Nyd kunde fälla varje förslag som oppositionen var emot.

Hur fungerade det? Folkpartiets Anne Wibble, som var finansminister, och Lars Leijonborg, som var gruppledare under Bildt-åren, ger samma bild i sina memoarer. Tillsammans med Moderaternas gruppledare Lars Tobisson förankrade Leijonborg regeringens politik hos främst Ian Wachtmeister. Hade därmed Nyd inflytande? Ja, absolut. I frågor där Wachtmeister tyckte som de övriga borgerliga partierna, vilket var en hel del, gick det undan. Bildt-regeringen fick mycket gjort, särskilt inom näringspolitiken med avregleringar av viktiga marknader. I frågor där Wachtmeister hade en distinkt uppfattning, som hur löntagarfonderna skulle avskaffas och hur miljarderna skulle delas upp och förvaltas, anpassades regeringens förslag. I frågor där han tyckte helt olika blev det tvärstopp.

Det var en sagolik tur, menade Wibble, att vi hade Leijonborg och Tobisson som styrde upp riksdagsarbetet med Nydemokraterna.

Så var förutsättningarna för den regering där Bengt Westerberg var vice statsminister. Ingen undkommer realiteterna i riksdagen. Men man kan bli ihågkommen för dramatiskt avståndstagande gester i tv.

Den partiledare som nu symboliskt reser sig ur soffan varje gång det ges möjlighet är Centerpartiets. Partiledningen gör en rimlig bedömning. Många väljare är intresserade av avståndstagandet som huvudfråga. Man minns inte siffermatematiken utan näven i bordet och hettan i partiledarens röst när hon fördömer SD.

Men hon undkommer inte realiteterna i riksdagen. När hon var näringsminister regerade hon och resten av alliansen på nåder av SD. När SD röstade med oppositionen blev det tvärstopp. Den stora och breda sakfrågemajoritet till höger som växte fram i riksdagen under Löfven 1 fick sin kraft på grund av att M, KD, L, C och SD tyckte lika i alla möjliga frågor. Det förhandlingsutrymme C använde inför januariavtalet byggde till stor del på att M, KD, L, C och SD tyckte lika och därmed var S tvungen att anpassa sig för att behålla statsministerposten. Om V ansluter sig till oppositionen, vilket har hänt en rad gånger, blir det tvärstopp.

Det är förutsättningarna för Lööf. Men man kan bli ihågkommen för dramatiskt avståndstagande gester i tv.

Realiteterna i riksdagen har nu fått KD, M och till slut L att tala öppet om politikens villkor. Om man ska regera högerut måste SD på något sätt integreras. SD:s ledning är klokt nog ödmjuk om formerna men kristallklar om villkoren: ni måste räkna med oss på ett formellt och öppet sätt, det dolda förhandlingsspelet är slut. Det tog 10 år för de borgerliga partierna att acceptera det.

Till vänster syns nu samma process där Vänsterpartiet kräver ett öppet och tydligt samarbete. S, MP, V och C har inga sociala problem med att sitta i samma soffa och partiernas väljare har inga problem med varandra. De fyra partierna kan mycket väl få en majoritet i nästa val. Problemen är mer politiskt principiella. S beskriver sig själv i sitt partiprogram som ett antikapitalistiskt parti och vill införa den demokratiska socialismen. Vänsterpartiet är tydligare och vill att ”ägandet av privata företag ska övergå till gemensamma former”, särskilt ägandet i ”transportsystem, kommunikationer, infrastruktur, finansiell sektor, bostadsproduktion, energiförsörjning.”

Man kan låtsas som om ord inte betyder något men den socialistiska grundsynen är basen för de båda vänsterpartierna och detta tänkande genomsyrar den vänstervåg som syns lokalt och centralt i bland annat LO. C har en radikalt annorlunda inställning till ägande och marknad.

Inom vänsterblocket utgör C som bäst en femtedel. V är lika stora. Med de besked C har gett i regeringsfrågan kan Lööf knappast resa sig ur soffan när Dadgostar kommer in. Om C inte ändrar uppfattning och ansluter sig till L:s linje har hon inget annat alternativ än att sitta kvar.