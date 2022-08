Att posera duger inte

Kriget har kommit till finansministern. När han i torsdags på Harpsund redogjorde för sin ekonomiska prognos talade han om en ”krigsekonomi”. Krigets effekter letar sig in i matpriserna, bränslepriserna, elpriserna, den ökande inflationen, de höjda räntorna och lågkonjunkturen. Allt beror på kriget.

Man kan förstå honom. Kriser har byggt Magdalena Andersson stark och vi är på väg mot en hård vinter. Men han undvek noggrant en aspekt av kriget.

Om vi backar ett halvår beskrevs krigets konsekvenser inte i ekonomiska termer utan i försvars- och säkerhetspolitiska. Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari gjorde att regeringen aviserade snabbt höjda försvarsanslag till 2 procent av BNP samt anslutning till Nato. Det är stora åtaganden, politiskt och ekonomiskpolitiskt.

Förra budgetåret låg försvarsutgifterna på 1,2 procent av BNP, vilket är lika med 66 miljarder. Om försvarsbudgeten skulle ligga på 2 procent av BNP hamnar den på 109 miljarder. Om man flyttar fram några år i tiden blir beloppet större på grund av förhoppningsvis större BNP. Regeringen har inte angett när målet om 2 procent ska nås men i närtid och ”när det är praktiskt möjligt”.

I vilket fall måste regeringen under de närmaste åren budgetera avsevärt mer till försvaret och snabbt komma upp till minst 2 procent. Dels för att det verkligen behövs och dels för att Sverige måste ingjuta trovärdighet hos våra grannar och hos USA, som inte gillar gratisåkare.

De baltiska staterna och Polen ligger dubbelt så högt som Sverige i försvarsanslag som andel av BNP och har aviserat ännu högre ambitioner. Alla nordiska länder ligger klart högre. Norge har redan nått 2 procent. Att fortsätta släpa efter som ny Natomedlem och med ett öppet krig mot Ryssland i Europa vore ett fiasko. Man kan inte posera vid pansarvagnar, stridsbåtar och stridsflyg utan att vara beredd att betala för dem.

Minst 40 miljarder extra i permanent ökade kostnader för ett budgetområde måste finansieras. Hur ska det gå till? Det är en av de viktigaste frågorna under nästa mandatperiod.

På den högra sidan i svensk politik finns en plan och samsyn. Kraftigt minskat bistånd och stora delar av reformutrymmet ska gå till försvaret. På den vänstra sidan finns ingen plan men en retorik som går ut på att försvaret inte ska betalas på bekostnad av vård, skola och omsorg, vilket måste tolkas som om man vill reservera reformutrymmen åt välfärden. I övrigt inga besked.

Men särskilt statsministern återkommer gärna till en punkt: ”de rika” ska betala mer till försvaret.

”Skatt på rika” kan innebära olika saker men en ”skatt på rika” som inbringar minst 40 miljarder är en mycket stor sak. Sista året med förmögenhetsskatt 2007 drog in 6 miljarder. Sista året med värnskatt gav lika mycket. Det är omöjligt att finansiera försvaret genom att höja skatten ”för rika”. Fastighetsskatten i dag drar in 36 miljarder. Den obehagliga stämpelskatten drar in 15 miljarder, vilket också är en skatt på boende. Ingen av dessa skatter har en särskilt bred bas hos ”de rika”. Fastighetsskatter betalas främst av vanligt folk med småbarn som måste bo i villa och är så politiskt känsliga att S över huvudtaget inte vill kännas vid dem. Det samma gäller ISK-skatten. Bolagsskatten går knappast att höja utan stora konsekvenser och höjda löneskatter eller höjd moms är svårt i ett läge där inflationen skenar.

Det som återstår om man inte vill göra stora omprioriteringar i budgeten är att anse att det inte är ”praktiskt möjligt”, det vill säga helt enkelt inte göra jobbet, vilket har hänt tidigare. Socialdemokraterna orkade inte betala försvarsnotan vid det förra försvarsbeslutet. Det föranleddes av stora konvulsioner när S-MP-regeringen vägrade att backa upp Försvarsberedningens slutsatser med större anslag. Sedan kom de olycksaliga initiativen till ”bankskatt” som skulle finansiera delar av försvarskostnaderna. Resten räddades av att M-KD-budgetar gick igenom, både 2019 och 2022.

Om vänstersidan vinner ska S, C, Mp och V förhandla budget. Den stora satsningen är försvaret. Inget av vänsterpartierna har tagit höjd för detta i valdebatten. Om man får tro finansministern och Konjunkturinstitutet kommer nästa år att präglas av låg tillväxt och högre arbetslöshet. Yttre dramatik saknas inte. Om gaskriget mot Tyskland trappas upp kan tysk ekonomi gå mot kraftig minustillväxt, vilket gör det svårare för Tyskland att rädda krisande euro-länder.

Ryssland har startat ett krig som kan bli långvarigt och med klara spridningsrisker. Putin tycks än så länge ha hemmaopinionen med sig, hur mycket man än kan önska sig motsatsen. Den ryska regimens mål är att pressa tillbaka väst, det vill säga oss.

Försvarsmakten måste stå på sig och inte underordna sig vad regeringen anser är ”praktiskt möjligt”. Och Magdalena Andersson måste börja svara på hur planen för försvaret ser ut. Det är inte seriöst med populistiska skatteutspel. Hur ska hon få fram minst 40 miljarder extra? Vad är hon beredd att skära ned på? Vilka skatter vill hon höja? Hur ska hon samla sitt regeringsunderlag kring uppgiften att rusta Sverige?