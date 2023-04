Åtalet ändrar inte Trumps odds inför valet 2024

Man kan undra om han tror på det själv.

Att åtalet ”bara” gäller bokföringsbrott är snarare det som bör ses som en förolämpning mot USA med tanke på all skada som Trump har åsamkat landet och omvärlden. Hittills.

Budskapet i talet var långt ifrån nytt, utan liknar hur det brukar låta under Trumps kampanjmöten. Men uppståndelsen väcker ändå frågan om vad det här historiska åtalet gör med USA.

För Trump har åter kommit i händelsernas centrum, precis där han vill vara. Från att ha setts som en föredetting och ett sänke för partiet så sent som i höstas när Republikanernas svaga mellanårsval skulle utvärderas har han nu en ny fråga som engagerar anhängarna.

Genom att hävda att ”eliten” tagit till en politiserad rättsprocess för att förstöra hans möjligheter att vinna valet 2024 urgröper han förtroendet för ännu en central institution i USA:s demokrati: rättsväsendet. Hans anhängare har som bekant redan visat sig kapabla att ta lagen i egna händer.

Dessvärre har Trump än så länge partiet bakom sig. Till skillnad från när det gällde hans påståenden om valfusk efter valet 2020 har inbitna Trump-motståndare som Mitt Romney och John Bolton den här gången stämt in i kritiken mot åtalet.

Detta kan dock ändras snabbt. Det är exempelvis inte omöjligt att andra åtal kan väckas nu när bollen är i rullning, med tanke på de parallella utredningar som pågår.

Men oavsett är det inget som talar för att frågan försvinner i närtid. Nästa utfrågning i ”People vs Trump” ska hållas i domstolen på Manhattan först den 4 december. Räkna alltså med att åtalet kommer att vara en följetong under hela primärvalsprocessen, och troligen också inför valet 2024 om Trump blir partiets kandidat. Han kommer att använda detta fullt ut för att dra in kampanjbidrag och hålla anhängarna på tårna.

Däremot är det högst tveksamt om detta räcker för att förbättra valoddsen inför 2024. Självklart är det viktigt med pengar och engagerade anhängare.

Men amerikanska presidentval avgörs normalt i kampen om mittenväljarna i några få vågmästarstater. Och det är osannolikt att dessa skulle börja dyrka Trump-kulten bara för att ett nytt kapitel lagts till i berättelsen om häxjakten mot honom.