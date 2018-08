Arvid Åhlund: Släpp sargen i klimatfrågan, Ulf

Alliansen vill bland annat främja elbilar genom att bygga ut bonus-malussystemet, förmå flygbolag att flyga på mer förnybart och locka industrin att ställa om med hjälp av investeringsstöd som med tiden blir till skatteavdrag.

Under en pressträff på tisdagen påpekade alliansledarna därutöver att utsläppen minskade fortare under Reinfeldt än under Löfven och beskyllde den sittande regeringen för ineffektiva klimatsatsningar.

Utmärkt så. Det går att bedriva offensiv borgerlig klimatpolitik och alliansen tänker helt rätt som tar kampen om sakägarskapet – det vill säga tävlar om att vinna väljarnas förtroende – i klimatfrågan. Att se den som en vänsterfråga, som stora delar av borgerligheten traditionellt gjort, duger inte längre.

Det gröna omvandlingstrycket bör snarare betraktas som vilken strukturell omvandlingsprocess som helst. Sverige måste ligga i frontlinjen och de borgerliga partierna driva på.