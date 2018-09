Arvid Åhlund: Lehmankraschen framför allt en förtroendekris

Som finansjournalisten Andrew Ross Sorkin – vars bästsäljare om kraschen, "Too Big to Fail", gavs ut redan 2009 – påminner i New York Times (10/4): finanskrisen förstörde inte bara börsvärden, pensioner och jobb, utan bland stora samhällsgrupper också de ekonomiska och politiska etablissemangens legitimitet.

De framställde systemet som ofelbart och självreglerande, och det var det inte. Priset? En tio år lång och pågående revolt mot intelligentsian, menar Sorkin (tänk Tea Party-rörelsen, Occupy Wall Street, Bernie Sanders och Donald Trump). Konsekvenserna lever vi med.

Här kan lärdomar dras. Ekonomier repar sig efterhand. Med samhällskittet är det knepigare.