Arvid Åhlund: Frankrike förtjänar guldet

Terrorattackerna mot Charlie Hebdo och Bataclan i Paris 2015 och på Promenade des Anglais i Nice för två år sedan, har lämnat outplånliga spår och skakat den nationella självbilden i grunden, inte minst därför att gärningsmännen i flera fall var fransmän från storstädernas försummade betongförorter. Mellan november 2015 och samma månad i fjol rådde nationellt undantagstillstånd, som under regelrätt krig.

I dag är europrojektet under hårt tryck och i presidentvalet i fjol röstade 34 procent på Nationella Frontens Marine Le Pen, som inte bara vill lämna den gemensamma valutan, utan hela EU-projektet.

Men Macrons omfattande reformer av arbetsmarknaden och de sociala försäkringssystemen – det övergripande målet är att krympa den offentliga sektorn till 52 procent av BNP, fortfarande mer än i Sverige – är impopulära. Våren präglades av hårdföra strider med facket och presidentens opinionssiffror har dalat. Motståndarna kallar honom för Margaret Macron och Emmanuel Thatcher.

Det är fantasilöst – han är snarare en Göran Persson. Som Economists Pariskorrespondent Sophie Pedder poängterar i boken ”Revolution Française: Emmanuel Macron and the Quest to Reinvent a Nation”, vurmar presidenten visserligen för den privata sektorn, men han är ”ingen renlärig marknadsliberal i brittisk mening”. Snarare nordisk, som han själv beskriver det i en av bokens intervjuer.