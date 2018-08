Arvid Åhlund: BNP per capita är ett överskattat mått

Sveriges jämförelsevis svaga BNP per capita-tillväxt beror framför allt på att befolkningen ökat genom invandring. Arbetslösheten är högre bland invandrade än infödda svenskar och många av de som arbetar utför enkla tjänster med lågt förädlingsvärde och låg lön. Det är problematiskt, men inte förvånande. Att anpassa sig till en ny arbetsmarknad, särskilt en där jobben i växande utsträckning kräver ganska avancerade kunskaper som hamrats in i skolelever under 12 år eller mer, tar tid.

Stockholms ekonomi växer i nivå med Kinas och enligt tankesmedjan Brookings Institution ökade huvudstadens BNP per capita mer än alla andra västeuropeiska storstäders mellan 2000 och 2016, med undantag för Dublin.

Likväl har svensk BNP – och BNP per capita – ökat för långsamt under för lång tid. Det beror framför allt på att produktivitetstillväxten bromsat in: mellan 1981 och 2006, när BNP ökade med 2,5 procent per år i snitt, svarade produktivitetsökningar för 2,2 procentenheter, enligt Konjunkturinstitutet uträkningar. Mellan 2007 och 2014, då BNP ökade med 1,3 procent per år i snitt, svarade produktiviteten för ynka 0,3 procentenheter.

Detta är inget svenskt fenomen, trenden är densamma överallt (i Storbritannien beräknas produktivitetstillväxten vara den lägsta sedan industriella revolutionens genombrott) och ekonomer sliter sitt hår för att förstå varför.

En skola spekulerar att skälet är att alla verkligt revolutionerande innovationer – tänk tvättmaskiner och glödlampor – redan uppfunnits; en Iphone är möjligen praktisk, men höjer inget välstånd.