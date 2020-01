Året då tilltron till politikerna fick en törn

Sverigedemokraterna har blivit största parti i flera undersökningar. I Expressens förtroendemätning i veckan låg alla partiledare på ett balanstal under noll. Ett parti, MP, ligger konstant strax över riksdagsspärren och ett annat, L, ligger precis under. Socialdemokraterna har siffror på Juholtnivå. Moderaterna har parkerat sig under 20-procentsnivån.

Det som hände i januari i fjol var till det yttre uttryck för några partiers bestämda ovilja att i något läge hamna i en situation där Sverigedemokraterna skulle kunna utöva inflytande på politiken. Men det var inte hela sanningen. Till att börja med hade både C och L gett SD inflytande bara några veckor tidigare, då dessa bägge partier genom sitt agerande lät SD fälla avgörandet om vilken budget som skulle gå igenom. Dessutom hade de två partierna av hjärtans lust gjort upp med SD om oppositionspolitik i riksdagen vid många tillfällen mandatperioden innan.