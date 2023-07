Arbetsgivaravgiften ska ned, Svantesson

Ändå är allmänhetens kunskaper om denna stora skatt begränsade. När Svenskt Näringsliv undersökte saken för några år sedan visste en tredjedel inte alls hur mycket arbetsgivaravgift som betalas in på en hundralapp i lön. Två tredjedelar av de tillfrågade ansåg att arbetsgivaravgiften belastar arbetsgivaren (fast det enda rimliga synsättet är att det tas från löneutrymmet).

Det finns en trolig förklaring till den bristande kunskapen, och det är att beloppet som betalas till arbetsgivaravgift inte måste anges på lönebeskedet. Många arbetsgivare väljer att sätta ut en uppgift om detta, men långtifrån alla. Det borde vara lagstadgat. När riksdagsledamöter skriver motioner med detta krav brukar det avslås med hänvisning till att man inte ska öka företagens administrativa börda. Men den verkliga anledningen är givetvis att styrande politiker som inte vill sänka skatter är beroende av att människor inte har hela bilden. Om det blev tydligt att mer än hälften går i skatt för de flesta löntagare skulle det inte gå att hålla emot krav på skattesänkningar.

Avgiften är 31,42 procent (därutöver kommer de avgifter som de flesta arbetsgivare betalar enligt kollektivavtal eller andra överenskommelser med personalen.) Senaste sänkningen var 2009, med 1 procentenhet. Vid millennieskiftet var avgiften 32,92 procent.

Den procentsats som arbetsgivarna måste betala in har alltså sjunkit något. Det märkliga är dock att den del av avgiften som är en ren skatt – ”allmän löneavgift” – har ökat kontinuerligt under den tiden. År 2000 var den 3,09 procent, nu är den 11,62 procent. Anledningen till detta är att de delar som är avsedda för särskilda ändamål, som sjukförsäkringen, har sjunkit på grund av minskade utbetalningar. Den allmänna löneavgiften fyller upp så att den totala arbetsgivaravgiften inte ska bli lägre än just 31,42 procent.

Drygt en tredjedel av arbetsgivaravgiften är alltså ren skatt. Men det stannar inte där. Sjukförsäkringen har ett tak. Men den del som arbetsgivaravgiften som kallas sjukförsäkringsavgift (för närvarande 3,55 procentenheter) betalas in på hela lönebeloppet oavsett vad den anställde tjänar. Pensionsmyndigheten bedömer därför att närmare hälften av sjukförsäkringsavgiften är en ren skatt.

Till detta ska läggas att de delar som ska gå till sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen inte går till någon speciell fond. Pengarna går rakt in i statskassan och utbetalningarna till de sjukskrivna och föräldralediga är en helt annan utgiftspost i statsbudgeten.

Ålderspensionsavgiften på 10,21 procentenheter går dock inte in i statskassan utan till pensionssystemet. Men detta gäller bara upp till gränsen för intjänande av pensionsrätter, 599 250 kronor om året. Allt över det går in i statskassan som en skatt.

Alla dessa omständigheter är uttryck för statligt hyckleri. Man kallar det avgift, men det är en skatt. Man säger att det ska gå till specifika ändamål, men det gör inte det. Att ändra på detta kräver betydande politisk handlingskraft.

Det som dock kan göras tämligen omedelbart är att sänka arbetsgivaravgiftens totala nivå. Det finns visserligen en del restriktioner i finanspolitiken. En av dessa är de stränga budgetreglerna som begränsar handlingsfriheten. En annan restriktion, just nu mycket tungt vägande, är att finanspolitiken inte får sabotera för Riksbankens inflationsbekämpning. Expansiva åtgärder, alltså att staten ”skickar ut” pengar i samhället, måste undvikas i detta höginflationsläge.

Men det är annorlunda med sänkta arbetsgivaravgifter, åtminstone om man ska lita på Konjunkturinstitutets bedömning. KI bedömer att en sänkning av arbetsgivaravgifter sänker företagens kostnader, och då sänks priserna, vilket alltså minskar inflationen. KI kallar det ”ett potentiellt attraktivt finanspolitiskt instrument i ekonomiska lägen likt det som svensk ekonomi befinner sig i för tillfället”.

Detta borde regeringen lyssna på. Om inte i höst, så längre fram. Att få ned arbetsgivaravgiften borde vara en möjlighet under den här mandatperioden.