Annie Lööf lever i ett parallellsamhälle

Om den planen innebär samarbete med Socialdemokraterna finns anledning att påminna om de påtagliga skillnaderna i ekonomisk politik mellan C och S. Och en regeringslösning (antingen det är en koalition eller annan form av samarbete) syftar ju till att man ska få igenom just den ekonomiska politiken. I sakfrågor utanför budgeten är det däremot möjligt att arbeta med hoppande majoriteter.

Jan Björklunds besked på måndagen liknade Annie Lööfs, men han hade några egna reservationer. Han har inte mandat att förhandla om andra regeringslösningar än de han förde fram i lördags (alliansen plus S, S plus M, alliansen plus MP). För att ändra detta måste det stora partirådet kallas in, påpekade han. Han antydde på måndagen dessutom att det är Centern som är mest aktuellt för samarbete med S eftersom C har 31 mandat och L endast 20.