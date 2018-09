Ända in i kaklet

På valnatten 2014 förklarade sig Fredrik Reinfeldt som förlorare och Stefan Löfven som vinnare. Ingen av dem visste vilket stöd de hade i den nya riksdagen, men de hade tolkningsföreträde och tog chansen. De stora partierna kuppade. Man skulle kunna säga att de inte brydde sig om resultatet, hur tveklöst det än var, det viktigaste av allt var att isolera SD från allt inflytande. Därefter la allianspartierna ner sina röster till förmån för S-MP-V-blocket och sköt regeringsmakten så långt ut till vänster som det bara gick. Det var dåraktigt från början till slut. DÖ var ett sätt att förlänga detta tillstånd till 2022. Det varade i nio månader, men riksdagen har fungerat i dess anda under hela mandatperioden, vilket skadat framför allt Moderaterna.

Gör tankeexperimentet att en utländsk makt vill oss illa. Vad skulle den helst vilja? Att svensk demokrati under ordande former integrerar även denna nationalistiska impuls, eller att den går in i ett undantagstillstånd eller låser sig på grund av att väljarna väljer ”fel”? Vilken signal skickar det till intressen som alltid tecknar den västliga demokratin i förfall?