Alla är förlorare på klimatnationalism

Samtidigt är det inte många andra sakpolitiska områden där nationalismen omfamnas så brett som i klimatdebatten, med argumentet att Sverige ska vara bäst i klassen. Det gör klimatarbetet dyrare än nödvändigt och underkänner den positiva betydelsen som svenska företag har för en global omställning. Exemplen på detta är flera.

Ett är reduktionsplikten. Regeringens planer på sänkt reduktionsplikt har kritiserats för att öka utsläppen. Men mängden hållbara biodrivmedel är begränsad, vilket innebär att utsläppsminskningar i praktiken bara omfördelas mellan länder. Att vi minskar utsläppen i den svenska transportsektorn genom att lägga beslag på en stor del av den globala tillgången är en strategi som är omöjlig för andra att följa. 2018 använde Sverige 55 procent av EU:s HVO-produktion och 30 procent av den globala. Och det är dyrt. Den nuvarande inblandningen kostar i storleksordningen 25 miljarder per år.

Samma oförmåga att se klimatfrågan som global märks i turerna kring internationella klimatinvesteringar. I måndagens DN riktades kritik mot att svenska utsläpp kompenseras genom klimatsatsningar i andra länder. Det handlar om delar av klimatbudgeten som går till projekt inom sådant som förnybar energi för att minska utsläppen i länder som Ghana, Dominikanska republiken och Nepal, något som Ulf Kristersson lyfte fram i sin regeringsförklaring.

En del av kritiken är att ”Sverige gör det för att det är billigare än att minska utsläppen på hemmaplan”. Det är ett märkligt motargument om man tycker att det är bra att Sverige skapar så stor klimatnytta som möjligt för pengarna.

För faktum är att prislappen för utsläppsminskningar skiljer sig rejält åt mellan länder. Internationella klimatinvesteringar har tidigare rapporterats kosta under hundra kronor per ton utsläppsminskning, att jämföra med många nationella åtgärder som kan kosta tusentals kronor per ton eftersom Sverige redan plockat de lägst hängande frukterna.

Det är också en av anledningarna varför Parisavtalet ger utrymme för länder att handla med utsläppsminskningar. Det görs inom ramen för artikel 6, precis som de samarbeten Sverige har.

En studie från 2019 visade att om länder samarbetar om utsläppsminskningar genom artikel 6 skulle det halvera kostnaderna för att nå de nationella klimatplanerna inom ramen för Parisavtalet. Om dessa kostnadsbesparingar återinvesteras i klimatarbetet kan det leda till 50 procent ytterligare utsläppsminskningar – motsvarande hundra gånger vad Sverige släpper ut per år.

Att regeringen ser möjligheterna med internationellt samarbete är därför goda nyheter för klimatet. Internationella handelskammaren (ICC) har också pekat på att det i förlängningen kan motverka protektionism och göra att handelskonflikter undviks.

Möjligheten att räkna hem utsläppsminskningar som sker i andra länder finns också i det klimatpolitiska ramverket från 2017. Missnöjet som bland andra Per Bolund (MP) nu riktar mot regeringen för investeringarna utomlands framstår därför som påklistrat. Inte minst eftersom det var med glittrande ögon och ett brett leende som han själv applåderade samarbetet med Ghana 2021, som han menade skulle ”visa hur artikel 6-samarbete kan främja hållbar utveckling och höja ambitionerna”.

Självfallet ska Sverige minska sina egna utsläpp, och det gör vi också. Sedan 1990 har de minskat med 30 procent och sannolikt går det snabbare framöver. I Sverige producerar bolag batterier, elbilar, sitter på innovationskritiska metaller och drar nytta av en unikt ren elproduktion.

Regeringen gör rätt i att stå på sig om de utstakade linjerna både kring internationella klimatinvesteringar och reduktionsplikten. För man får inte glömma bort att klimatet i slutänden är globalt. Vad är till exempel vinsten med att svenska företag minskar utsläppen i andra länder genom sin export, om vi ser utsläppsminskningar utomlands som något skamfullt snarare än en framgång?