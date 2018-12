Aktivisterna gör företagen friskare

I svensk press har han länge liknats vid amerikanska ”företagspirater” eller ”styckare” som Carl Icahn, som Gardell ofta investerat tillsammans med. Men överdriven aggressivitet lönar sig inte lika bra längre. Många av aktörerna jobbar mer långsiktigt, och strävar efter att förbättra sin image.

Den nya termen aktivist antyder att de kommer med lösningar snarare än att sparka in dörrar. När Financial Times (6/12) skriver om hur branschen förändrats grupperas Christer Gardell med jämnåriga kändisar som Daniel Loeb på Third Point. Third Point har just fått två styrelseplatser i klassiska Campbell Soup, dock efter hårt motstånd från andra ledamöter.

Utmanare är sällan välkomna, de gör att befintliga ledamöter och ägare känner sig hotade. Men ofta är det hälsosamt för bolagens utveckling.

Det klassiska greppet att öka utdelningarna räcker inte längre för den som vill jobba långsiktigt. Om bolagets befintliga ägare och ledning inte har någon idé om vad de ska göra med kapitalet bör utdelningarna förstås öka. Men framför allt bör ägarna överväga att byta till en mer kreativ ledning.