Ägarna bör värna sina utdelningar

På tisdagsmorgonen meddelade Investor att bolaget föreslår en utdelning på 9 kronor per aktie för det gångna året 2019. Det är en rejäl sänkning från det tidigare förslaget 14 kronor per aktie och därmed en anpassning till rådande läge. Det är välkommet att en av börsens största ägare inte böjer sig under regeringens politiska piska.

Magdalena Andersson har den senaste tiden, senast i SVT Nyheter (4/5), återkommande sagt att regeringen överväger att lagstifta mot utdelningar om inte bolag som tar emot statligt stöd lyder uppmaningen att avstå. Även om en sådan lag inte skulle kunna bli verklighet förrän tidigast nästa år är det en radikal ståndpunkt. Och hon är långt ifrån ensam i sin retorik. Både Storbritanniens och EU:s finansreglerande myndigheter har förbjudit banker att dela ut pengar i år.

Enligt ett dokument som läckt till Financial Times (15/4) förbereds inom EU dokument som stipulerar att alla bolag som tar emot statsstöd från EU-länder förbjuds att dela ut pengar, köpa tillbaka aktier och betala ut bonusar. Detta är enligt konkurrenskommissionären Margarethe Vestager av konkurrensskäl, vilket är ett helt orimligt argument och går långt utanför hennes befogenheter.

Även politiker som Magdalena Andersson agerar mot bättre vetande. Kraftigt minskade utdelningar inverkar negativt på ekonomin och ger lägre intäkter till staten när skatten på utdelningar minskar. Det finns också en rad principiella skäl emot ett utdelningsstopp.