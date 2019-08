Volvo ökade utsläppen från nya bilar mest

Ökningen på 8 procent innebar att de genomsnittliga utsläppen från Volvos fordonsflotta låg på 132 gram per kilometer under 2018, jämfört med genomsnittet på 121 gram. Volvos genomsnittliga utsläpp är bland de högsta av de analyserade bilproducenterna. Volvo har också den högsta genomsnittliga vikten för sin fordonsflotta.

ICCT:s analys bygger på data från den Europeiska miljöbyrån, EEA, som visar att de genomsnittliga utsläppen från nya bilar i Europa överlag ökade med 2 gram koldioxid per kilometer under perioden 2017-2018.

De genomsnittliga utsläppen om 121 gram koldioxid per kilometer innebär att bilproducenter har en bit kvar för att nå EU:s kommande lagkrav om max 95 gram koldioxid per kilometer. Kraven fasas in under 2020 och gäller skarpt från och med 2021. ICCT konstaterar att utsläppen för samtliga nyregistrerade bilar måste minska med 7,6 procent per år från 2018 för att 2021-målet ska nås.