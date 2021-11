Voi siktar på att vara klimatpositiva 2030 – utan att kompensera

På måndagseftermiddagen håller Fredrik Hjelm ett anförande på International Transport Forum (ITF) på klimatkonferensen Cop26 där han presenterar bolagets målsättning att vara klimatpositivt 2030.

För att uppnå detta krävs ett antal åtgärder:

• Driftverksamheten måste bli helt utsläppsfri. Samtliga fordon som används i den dagliga driften måste vara helt eldrivna 2023, och drivas av enbart förnybar energi. I Sverige väntas man uppnå detta redan nästa år.

• 2023 ska samtliga battericeller som används i Vois elscootrar produceras i Europa, vilket kan ske med hjälp av investeringar från EU. Detta väntas sänka koldioxidavtrycken med 50 procent jämfört med i dag.

• Leverantörer måste ställa om och använda sig av förnybar energi och en cirkulär värdekedja senast 2030.

I dag ligger utsläppen per kilometer i snitt strax under 30 gram för Vois scootrar om man räknar in produktion och stöttande verksamheter. På de marknader där bolaget har en helt fossilfri verksamhet i kombination med grön el ligger utsläppen under 20 gram koldioxid per kilometer. Det kan jämföras med när Voi Ianserade sin tjänst i Paris i januari 2019 , sex månader efter bolagets lansering i Stockholm augusti 2018. Då låg livscykelutsläppen per körd kilometer på 121 gram koldioxid.

”Vi har jobbat jäkligt mycket på det ända sen vi startade, och vi kommer att fortsätta. Allt börjar egentligen i själva produkten. I de första elscootrarna i Vois flotta höll batterierna bara några åkturer. Skiftet till utbytbara batterier har lett till att vi inte behöver tunga fordon för plocka in och ut fordon utan kan använda lättare fordon som lådcyklar för service, vilket minskat vår klimatpåverkan drastiskt”, säger Fredrik Hjelm.

Det finns dock en gräns för hur mycket man kan få ner utsläppen på produkt- och verksamhetssidan. Så en nyckel för att bli klimatpositiva är att få fler att välja bort bilen, menar Hjelm. Vois kalkyl för utsläppsminskningar bygger nämligen på att bolaget ska kunna dra av de utsläpp som annars skulle ha genererats av bilresan som ersätts.

”Det är jäkligt svårt att producera och förflytta människor i dag utan någon som helst klimatpåverkan. Vi kommer alltid ha en negativ klimatpåverkan där. Vad vi gör i dag är att vi klimatkompenserar för detta. Men 2030 ska vi ha drivit ner vår egen påverkan och fått fler att välja bort bilen så vi ska bli positiva utan att kompensera”, säger Hjelm.

En kritik som ofta dyker upp när det kommer till elscootrarna är att de i första hand ersätter aktiv mobilitet, såsom cykling. Endast 16 procent av scooter-resorna ersätter nämligen en bilresa. Den siffran måste bli högre, menar Hjelm.

”Vår vision är att städer ska vara för människor – utan buller och utsläpp. Och det är enbart genom att bygga lösningar som sammantaget är tillräckligt bra för att man inte ska välja bil som man kommer dit, det handlar bland annat om bättre cykelbanor. Det finns fortfarande utmaningar med bland annat parkering men det kommer vi ha löst i Stockholm väldigt snart med nya regleringar. Det ska vara ordning och reda”, säger han.

Förhoppningen är att flera av konkurrenterna nu ska hänga på Vois strävan att bli klimatpositivt.

”Det finns ett starkt driv i branschen att gå i den här riktningen. Det är ju en av anledningarna till att jag grundade bolaget.”