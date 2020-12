”Vi kommer hänga ut arbetsgivare” - fem profiler om ödesfrågorna 2021

Vad var det viktigaste som hände på hållbarhetsområdet 2020? Och vad är viktigast att ha ögonen på under 2021?

Amanda Lundeteg Foto: Joey Abrait

Amanda Lundeteg, vd på stiftelsen Allbright:

2020: ”Att Black Lives Matter-rörelsen fick ett sånt starkt genomslag och att kunskapen och medvetenheten om hur rasismen tar sig uttryck har ökat. I förlängningen hoppas jag på att det leder till kraftigt förbättrade livsvillkor för icke-vita människor.”

2021: ”På Allbright kommer vi hålla ögonen på kvinnors och minoriteters situation på arbetsmarknaden. Corona har lett till att många som redan hade det tufft i samhället har fått det ännu sämre. Vi kommer fortsätta hänga ut arbetsgivare som missköter sig, och såklart även lyfta förebilderna som visar vägen framåt.”

Foto: Jack Mikrut

Anders Wijkman, hedersordförande Club of Rome och ordförande i Climate-KIC:

2020: ”Att Covid-19 visar hur sammankopplade vi är på denna lilla jord och att vi snabbt kan agera för att reducera riskerna. Förhoppningen är att människor skall förstå att det finns andra hot av samma karaktär – som klimatet och utarmningen av många ekosystem – som kräver lika snabbt agerande.”

2021: ”Kostnadsstrukturen i ekonomin. Det är på tok för billigt utnyttja naturen, vilket gör att till exempel cirkulär ekonomi blir svårt att genomföra. När som exempel en återvunnen tegelsten kostar 14 kronor och en ny kostar 7 kronor förstår var och en att det är något snett.”

Marie Baumgarts

Marie Baumgarts, chef för Regulatory Affairs and Sustainability Office på SEB:

2020: ”Att hållbarhet gått från oreglerat till reglerat. Det gör all skillnad i världen. Genom taxonomiförordningen får vi för första gången någonsin enhetliga definitioner av miljömässig hållbarhet. Det gör att vi nu kan börja prisa in kostnader för klimatet i och med att det går att jämföra äpplen med äpplen och päron med päron. När så gott som alla aktörer på marknaden hade sina egna definitioner av vad de kallade hållbart, blev det en stor fruktsallad och näst intill omöjligt att jämföra och välja hållbart utan risk för greenwashing. Hållbarhet blev då ofta något vid sidan av som var svårt att sätta en peng på. Nu kommer vi kunna prisa in kostnader för klimatet som risker och möjligheter. Det är stort.”

2021: ”Klimatfrågan såklart men även mänskliga rättigheter. Skulle jag bara säga en sak så är det EU:s gröna giv. Om vi tycker det har gått fort inom hållbarhet de senaste två, tre åren så kommer det gå ännu snabbare från 2021 och framåt. Jag skulle jämföra det med internet och när det kom. Det var stort men sedan kom apparna och nu har vi en annan spelplan. Så ser jag på utvecklingen inom hållbarhet också.”

Nina Ekelund Foto: Pressbild

Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet:

2020: ”Att EU tog beslut om ett nytt klimatmål till 2030 om att minska utsläppen med 55 procent, att Kina tog beslut om 60 procent, att Joe Biden vann presidentvalet i USA och kan därmed börja sjösätta en mer progressiv klimatpolitik.”

2021: ”Hur EU:s gröna giv och återställarpaket kommer påverka EU:s direktiv och politik. Håll särskilt utkik efter revideringen av EU:s utsläppshandel, taxonomin och hur EU:s jordbrukspolitik förhåller sig till den gröna given.”

Sasja Beslik Foto: Hampus Andersson

Sasja Beslik, chef för hållbara finanser på J. Safra Sarasin:

2020: ”Klimatfrågan och dess påverkan på näringslivet och finanssektorn har dominerat 2020 bakom alla covid-relaterade svårigheter. Året har varit mycket positivt inom finanssektorn, inte bara för att avkastningen i de flesta hållbara fonder varit bättre utan också för att världen inser vilken kraft det finns i att styra om kapitalflödena mot en mer hållbar värld. Volymerna av kapital som kallar sig för hållbart har tredubblats under 2020. Arbete med EU:s taxonomi har haft en mental påverkan på hela sektorn.”

2021: ”Uppgörelsen med den tungt subventionerade fossila sektorn fortsätter under 2021. Både när det gäller investeringar och utlåning. Kampen om nästa decennium kommer att äga rum de närmaste ett, två åren då en radikal omställning på energisidan krävs. De sociala frågorna och ägarstyrningsfrågorna kommer att göra återintåg på hållbarhetsområdet till följd av pandemin.”