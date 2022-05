Världens ögon riktas mot Sverige när klimatkonferens drar igång

Det har gått 50 år sedan FN:s första miljökonferens hölls i Stockholm. För att högtidlighålla det anordnas jubileumsevenemanget ”Stockholm+50: A healthy planet for all – our responsibility, our opportunity” på samma plats 2-3 juni.

”Luften vi andas tillhör inte ett enskilt land – den delar vi på. De stora haven delas inte upp av nationella gränser – utan de är allmän egendom”, sa Olof Palme i sitt öppningstal 1972 och tillade:

”Inom det område som kallas för mänskligt klimat finns det ingen individuell framtid, varken för människor eller för nationer. Vår framtid är gemensam. Vi måste dela det tillsammans. Vi måste forma det tillsammans.”

Representanter från 129 länder samt andra intressenter som till exempel Världshandelsorganisationen och Världsbanken kommer att närvara. Tanken är att erbjuda en möjlighet för samverkan och reflektion, men ambitionen är att accelerera konkreta åtaganden för att motverka klimatkrisen.

FN har identifierat tre fokusområden som hotar planeten: klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald samt utsläpp och föroreningar.

”Det finns inget alternativ till att samarbeta på en global nivå för att tackla hela spektrumet av problem som står framför oss”, sa Indiens dåvarande premiärminister Indira Gandhi vid Stockholmskonferensen 1972.

Under Stockholm+50 kommer flera deltagare att presentera olika rapporter och initiativ. Bland annat kommer Internationella arbetsorganisationen (ILO), FN:s miljöprogram (UNEP) och Unicef tillsammans att presentera ”Green Jobs Pact”, som ska locka nyckelintressenter till att investera i att utbilda ungdomar för framtidens jobb. Tanken är att det kommer krävas nya former av kompetens för att möta de arbetsmarknadsbehov som kommer att skapas av omställningen.

UNEP kommer också att tillsammans med flera aktörer, i koalitionen CODES, presentera en plan för hur digitaliseringen ska gå hand i hand med omställningen till en mer hållbar värld.