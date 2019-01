Var tredje nyregistrerad bil i Norge går på el

Av totalt 147 929 nyregistrerade personbilar under 2018 var 46 143 stycken elbilar enligt ny statistik från norska Opplysningsrodet for Veitrafikken. Det motsvarar en marknadsandel på 31,2 procent för elbilar. Andelen nyregistrerade diesel- och bensinbilar låg på totalt 39,7 procent, medan försäljningen av hybridbilar låg på 29 procent.

Norge har som mål att enbart sälja elbilar från år 2025 och andelen elbilar som säljs ökar stadigt i vårt oljeutvinnande grannland. Under 2018 var nästan var tredje såld bil i Norge en ren elbil, vilket cementerar landets världsledande position vad gäller antal elbilar per person.

Nybilsförsäljning av såväl el som el- och laddhybrider växte ordentligt i Sverige under förra året, men från en lägre nivå än i vårt grannland. Under 2018 registrerades 7 147 nya elbilar i Sverige, vilket motsvarar knappt 2 procent av de totalt 365 535 nya personbilar som såldes under förra året. Om även el- och laddhybrider inkluderas landar mängden nyregistrerade elfordon på knappt 50 000, eller 13,7 procent av alla nya bilar under 2018.