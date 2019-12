USA:s presidentvalskampanj i Madrid

Han tar emot applåder och ger sig vidare ut i Cop-vimlet följd av TV-kameror och riktigt riktigt bestämda säkerhetsvakter. Han stannar och pratar om sina barnbarn med en liten flicka. Han hälsar sedan på tidigare utrikesministern John Kerry som också är på plats för att visa världen att alla amerikanska politiker inte tycker som Trump.

De är båda del av den amerikanska charmoffensiven på Cop i år. Under rubriken ”We are still in” gör en del av USA sedan några år allt för att visa att Trumps klimatpolitik inte har det amerikanska folkets förtroende. Kampanjen We are still in säger sig samla över 3 800 ledare i amerikansk politik och näringsliv, i samtliga 50 stater. Ekonomisk representerar den 6,2 biljoner dollar och är därmed världens tredje största ekonomi efter USA och Kina.