UNEP: Så mycket måste utsläppen minska varje år

Det finns inte något som tyder på att utsläppen av växthusgaser kommer att vända nedåt inom de närmaste åren. Men för att ligga in linje med Parisavtalet måste det ske inom kort. Det är en huvudsaklig slutsats i årets utgåva av FN-organisationen UNEP:s årliga rapport ”Emissions Gap Report”. Enligt rapporten måste utsläppen globalt minska med 25 procent till år 2030, jämfört med 2018, för att hålla den globala temperaturökningen under två grader. För att klara 1,5-gradersmålet krävs att utsläppen minskar med 55 procent under samma tidsperiod.