Toyotabackad start up gör vodka av koldioxid

Air Company, som backas av Toyota Ventures, använder infångade växthusgaser från industrin till att producera en rad nya klimatsmarta alkoholbaserade produkter. Air Vodka, som bolaget lanserat, görs på enbart koldioxid och vatten.

”Vi arbetar med partners som fångar in koldioxiden innan den släpps ut i atmosfären. Vi använder det sedan i vår process för att framställa alkohol”, säger Gregory Constantine, vd och medgrundare för Air Company, till CNBC.

Genom att frigöra en del väte från vattenmolekyler går det att tillsammans med koldioxiden konvertera fram etanol. Bolaget kombinerar sedan det med vatten för att få fram en form av vodka. Att destillera alkohol på det konventionella sättet innebär både utsläpp och mer förbrukning av vatten.

”Det är uppenbarligen mycket bättre för planeten att vi reducerar koldioxidutsläppen för varje flaska vi tar fram”, säger Gregory Constantine.

Vodkan är något av en lyxprodukt som säljs för ungefär 650 kronor per flaska. Bolaget producerar även en parfym som kallas för ”Air Eau de Parfum” samt desinfektionsmedel. Men flera nya produkter är på väg. Bolaget är i färd med att öppna en tredje produktionsanläggning och när den slår upp sina dörrar kommer det att finnas nya möjligheter, enligt Gregory Constantine.

”Vodkan är egentligen bara en väg som tar oss mot en massa andra produkter och något som visar potentialen för vår teknologis industriella applikation”, säger han.

Infångad koldioxid kan bland annat användas till att producera glasögon, sköljmedel och flygbränsle. Air Company har tagit in över 400 miljoner kronor hittills. Förutom Toyota backas bolaget av JetBlue Technology Ventures, Parley for the Oceans och Carbon Direct Capital Management.