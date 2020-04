Tele2 siktar mot klimatneutralitet före 2030 – ”ökat tryck från kunderna”

”Vår ambition är att vara den ledande operatören inom hållbarhet i Norden och Baltikum”, säger Tele2:s nytillträdde hållbarhetschef Erik Wottrich.

Bolagets svenska organisation gjorden resan 2018, nu har man minskat och kompenserat för utsläpp även i övriga Norden och Baltikum.

Enligt Tele2 har koncernens totala koldioxidutsläpp minskat med över 90 procent, eller 45.000 ton om året. All el som köps in är nu förnybar och bolaget kompenserar för egna transporter via köp av FN-certifierade utsläppsrätter i form av vind- och solkraft i Indien.

”Många intressenter ser ett värde i minskade utsläpp, både investerare och medarbetare uppskattar det. Men framför allt ser vi ett ökat tryck från företagskunder och kunder inom den offentliga sektorn”, säger Erik Wottrich.