Teknikbolaget Einride bygger lastbil åt tyska matjätten

Det nya avtalet med Lidl innebär att Einride konverterar en konventionell lastbil från DAF för eldrift samtidigt som den förses med Einrides mjukvara för bland annat styrning och övervakning. Lastbilen ska sättas i trafik i Stockholm under hösten med målet att verifiera att transporterna både blir utsläppsfria samtidigt som de ska kunna bli billigare än med vanliga förbränningsmotorer.

”Einride ligger just nu i frontlinjen och vi testar redan deras obemannade ellastbil på vårt centrallager i Halmstad. Och vi tror att den här spännande tekniken stegvis kommer att kunna rullas ut i stor skala och då stärka vår konkurrenskraft”, säger Carl Ceder.

För att finansiera utvecklingen har Einride hittills tagit in runt 350 Mkr via emissioner. Riskkapitaljätten EQT och telekomkoncernen Ericsson är några tungviktare som gått in som delägare i Einride. Ambitionerna är högtflygande med sikte att bygga Einride till en global storspelare.