Vår köttkonsumtion och djurhållning för mjölk- och äggproduktion står för 15 procent av världens klimatutsläpp, lika mycket som hela transportsektorn. Inte konstigt att växtbaserade alternativ är stekheta.

Köttkonsumtionen globalt väntas växa med mindre än 1 procent årligen medan växtbaserade alternativ med dryga 30 procent de kommande fem åren, enligt investmentbanken UBS.

Mest uppmärksammade bolaget i nischen för växtbaserade köttalternativ är amerikanska Beyond Meat vars aktie rusade med som mest drygt 900 procent förra sommaren från börsintroduktionen någon månad tidigare. Sedan dess har kursen fallit tillbaka men är likafullt upp drygt 500 procent.

Aktien har också tappat de senaste veckorna efter en svag rapport som visade på en oväntad förlust och lägre försäljning än väntat, men förmodligen också i spåren på allt mer konkurrens på köttersättningsområdet. Nyligen avslöjade McDonalds att bolaget nästa år lanserar en egen växtbaserad burgare, McPlant, efter lång väntan. Livsmedelsjätten Unilever förklarade likaså i dagarna att bolaget ska femfaldiga den årliga försäljningen av växtbaserade kött- och mejeriprodukter till 1 miljard euro de närmaste fem till sju åren.

Måns Ullerstam driver investmentbolaget Kale United.

Entreprenören och investeraren Måns Ullerstam som driver investmentbolaget Kale United, med fokus på växtbaserat, lyfte nyligen i Di fram det kanadensiska bolaget The Very Good Food som gör köttersättningsprodukter och pratade om bolaget som ”nästa generations Beyond Meat”. Aktien har dock redan till och med överträffat Beyond Meat-hajpen och rusat över 1.600 procent på kanadensiska börsen.

En annan av veganinvesteraren Måns Ullerstams favoritaktier just nu är israeliska Else Nutrion, som också är noterat i Kanada, och likaså har rusat rejält och är upp drygt 500 procent bara i år.

Samma fart är det inte på de svenska veganaktierna. Veg of Lund, som producerar vegetabiliska drycker och probiotikaprodukter noterades i början av året med bland andra polisprofessorn Leif GW Persson som en av storägarna till introduktionskursen 11 kronor. Idag handlas dock aktien kring 7 kronor.

AAK, som tillverkar vegetabiliska oljor, meddelade nyligen att bolaget etablerar ett globalt innovationscenter för växtbaserade livsmedel i Holland. Aktien har dock stått och stampat det senaste året.

Till svenska veganbolagen kan vi också räkna Senzagen som ersätter läkemedels-, kosmetika- och kemikalieindustrins djurförsök med labbtester. Inte heller den aktien är någon kurssuccé utan har tappat 30 procent i år.

För Simris Alg, som odlar alger och tillverkar kosttillskott, går det än tyngre, aktien är ner 70 procent i år efter rader av besvikelser.