Svenska pensionsförvaltare fortfarande stora fossilsyndare

För WWF är det centrala dock inte hur resultatet ser ut just nu i den helt färska granskningen. De 33 kapitalägare som medverkat lyfts alla fram som förebilder eftersom de bidragit till den samlade analysen och ökad transparens. Sannolikt skulle överexponeringen mot det fossila vara långt större om samtliga kapitalförvaltare hade granskats.

“Någon kan vara duktig på förnybart, men fortfarande ha kol. Och tvärtom. Just kolet är något som två tredjedelar redan minskat sin exponering mot”, säger han.

Han – och många med honom – lyfter Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) som försöker få både företag och investerare att utveckla analyserna. WWF vill att enhetliga och tydliga ramverk skapas via branschpraxis, standarder, tillsynsverksamhet och reglering.