Svenska bolag redo för klimatmöte i Dubai

– Helt ärligt tycker jag att vi har lösningar som ingen annan bank i Sverige har möjlighet att erbjuda, något som också marknaden har uppmärksammat. Vår verktygslåda är helt enkelt lite större, säger Marcus Asp.

Family Office vänder sig till landets allra mest förmögna, de som på bankspråk kallas för Ultra High Net Worth. För att kvalificera sig hit ska man ha minst ett par hundra miljoner kronor i kapital.

– Nordeas storlek är en enorm styrka, runt varje kund kan vi sätta samman ett skräddarsytt team med noga utvalda kompetenser. Men att vara kund hos oss innebär så mycket mer än strategisk och taktisk rådgivning. Vi öppnar upp våra nätverk med intressanta aktörer både i Sverige och utomlands.

Marcus Asp har en lång karriär i finansvärlden bakom sig med erfarenhet i en rad olika roller.

– På Nordea och Family Office är vi en väldigt platt och snabbfotad organisation. Det är våra medarbetare som har det yttersta kundansvaret och som betyder allt för oss, och som också har mandat att driva sina egna affärer. What you see is what you get, svårare än så är det inte.

En jordnära inställning som möjligen går att spåra i Marcus uppväxt i familjegården i småländska Mansnäs, en liten ort utanför Ljungby, där hans föräldrar drev ekologiskt jordbruk och levde hållbart långt innan hållbarhet blev ett begrepp.

Så småningom kom världen bortom Mansnäs att locka och han sökte sig till universitet i England där han pluggade ekonomi på University of Lincoln innan han landade i bankvärlden.

Hur är du som ledare?

– Min uppgift som teamleader handlar mycket om att släppa loss innovationskraften hos medarbetarna, att våga ge ansvar och skapa möjligheter för dem. Gillar man att göra affärer så märker kunderna det också. Självklart så kan vi aldrig tappa bort oss vad gäller risk. Vi jobbar på en bank med ett börsvärde på över 400 miljarder. Allt vi gör handlar om förtroende och att långsiktigt göra det rätta för kunder och aktieägare. Men vad jag vill säga är att det inte är i Excel-ark och styrdokument man hittar de mest briljanta lösningarna.

Vad kan det då handla om?

– Det kan vara allt från att vi på en förmiddag måste få fram en kredit på 50 miljoner eller stundtals jobba långa dagar och kvällar i samband med större transaktioner likt börsintroduktioner där vi jobbar mot en deadline. Eller att en kund hör av sig och frågar hur man ska göra för att köpa ett flygplan... Det handlar om att ge service i alla delar av livet, och naturligtvis allt som rör kundens samlade totala förmögenhet: värdepapper, onoterade aktier, bolagsägande, kapitalförvaltning, juridik, fastigheter. Vi tar ett helhetsansvar gentemot kunden och dennes familj.

Marcus Asps team i Stockholm består av sex personer, men Family Office är en snabbt växande verksamhet. På bara några få år har avdelningen dubblat antalet medarbetare och spritt kompetensen ut i landet. I dag arbetar Family Office rådgivare över hela Sverige.

Med så mycket ansvar att förvalta andras människors förmögenheter, hur känns det då i skakiga tider – sover du gott om nätterna?

– Jodå, man vänjer sig och vet att det går lite upp och ner i den här branschen. Det viktiga för oss är att oavsett konjunktur ska vi vara en bra sparringpartner. Våra kunder vill inte ha medhåll av jasägare, de förväntar sig goda råd. Det är den kulturen och affärsmässigheten som Nordea Family Office står för.

