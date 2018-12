Svensk second hand-konsumtion minskar

Lions i Höganäs. Att Second hand-konsumtionen minskar är ett trendbrott.

Lions i Höganäs. Att Second hand-konsumtionen minskar är ett trendbrott. Foto: Anders Malmberg

Svenskarnas second hand-konsumtion och köp av reparationer minskade under 2017.

Det visar statistik från Konsumtionsrapporten 2018 som tas fram av Centrum för konsumtionsvetenskap vid Handelshögskolan i Göteborg. Statistiken kommer från SOM-institutets nationella undersökningar 2008-2017. Att Second hand-konsumtionen minskar är ett trendbrott. Under 2017 handlade genomsnittssvensken second hand-produkter 2,6 gånger. År 2016 var den siffran 3,6 gånger.

"Second hand-försäljningen ökade ganska mycket under 2015 och 2016 för att sedan oväntat minska under 2017. Vi får se hur utvecklingen fortsätter. Studien visar att den ökning vi sett inte främst drivits av ekonomiska incitament. Inte heller tycks trenden vara driven av en ökad miljömedvetenhet. Snarare handlar det om en vilja att hitta unika saker", säger John Magnus Roos, forskare på Centrum för konsumtionsvetenskap, till Aktuell Hållbarhet. Resultaten i den svenska Konsumtionsrapporten kan ställas i kontrast till flera andra internationella studier som förutspår att second hand-handeln kommer att växa kraftigt de kommande åren.