Svensk innovation ska göra biffen mer klimatvänlig

Startup-bolaget Volta Greentech, som sedan starten 2019 tagit in 40 miljoner kronor från bland andra Northvolts vd Peter Carlsson och Nordnets grundare Claes Dinkelspiel, har i ett pilotprojekt fått bevisa att dess fodertillskott från den röda algarten Asparagopsis fungerar i praktiken. Tio ungtjurar på en gård på Gotland fick sitt foder utdrygat med 0,6 procent tillskott under tre månader. Under den perioden minskades djurens metanutsläpp med i snitt 80 procent.

Köttet från tjurarna, som blev mellan 15 och 18 månader innan slakt, kommer att från och med 30 juni säljas i ett begränsat antal Coopbutiker under märket LOME (Low on Methane).

”För första gången har vi nu reducerat metanutsläppen på en kommersiell gård. Och köttet, som kommer att finnas i butik, bevisar att vi kan minska den här typen av utsläpp drastiskt. Det gör att vi kan nå det nationella metanmålet”, säger Fredrik Åkerman, vd på Volta Greentech.

I samband med COP26 mötet i Glasgow i höstas lovade Sverige, tillsammans med 104 andra länder, att minska de nationella metanutsläppen med minst 30 procent senast 2030. Hela 5 procent av de totala växthusgasutsläppen beräknas komma från nötkreaturens rapar och fisar.

”90-95 procent av Sveriges befolkning äter kött och dricker mjölk fortfarande. Det kommer att ta lång tid innan övergången till mer växtbaserat sker. Men det är tydligt att många tycker att man ska konsumera mindre och bättre kött. Nu har man den möjligheten”, säger Fredrik Åkerman.

Prisskillnaden jämfört med konventionellt producerat kött ligger på 10-30 procent. Enligt nybildade livsmedelsföretaget Protos, tidigare Svenskt Butikskött och Gotlands Slagteri, är det däromkring smärtgränsen för konsumenten går.

”Om man har ett mervärde som motiverar en prisskillnad, får det vara 10-15 procent prisskillnad skulle jag säga”, säger Thomas Östlund, vd på Protos.

Det är också kostnaden som gör att algerna bara har använts under ungefär en fjärdedel av tjurarnas livslängd, något som uppges räcka för att sänka metanutsläppen med 30 procent. Förhoppningen från Protos sida är att staten ska kliva in för att främja den här typen av initiativ, nu när planen är att producera mer metanreducerat kött. Enligt Thomas Östlund är alternativet annars att ha 30 procent mindre boskap för att nå metanmålet.

”Våra politiker behöver stötta den svenska livsmedelsproduktionen mer. Den här innovationen ger en möjlighet att jobba mot hållbara matsystem. Vi ser också att självförsörjningen är en viktig fråga kopplat till vår militära försvarsförmåga numera.”

Metanet är däremot inte den enda klimatpåverkande aspekten från djurproduktionen. Hela 15 procent av de totala växthusutsläppen kopplas dit, enligt Livsmedelsverket. Det handlar bland annat även om transporter, både av foder och kött, samt avskogning för att odla soja till proteinfoder.

”Vi jobbar på att fasa ut GMO-sojan. Vi ser hur sårbara vi är i de här frågorna och vi måste fortsätta att jobba med dem”, säger Thomas Östlund.

Volta Greentech, som för närvarande producerar sitt kosttillskott på en pilotfabrik i Lysekil, siktar på att skala upp produktionen från och med nästa år. Planen är att börja bygga en större anläggning då.

