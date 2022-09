Superbillig kollektivtrafik fick tyskar att ställa bilen

52 miljoner personer nappade när Tyskland dumpade priserna på kollektivtrafiken i somras. Utsläppen minskade med hela 1,8 miljoner ton koldioxid under perioden. Men räkna inte med att rean fortsätter.

För bara 9 euro, drygt 95 svenska kronor, i månaden har tyskarna under sommarmånaderna juni, juli och augusti kunnat resa med all form av kollektivtrafik, över hela landet. Det kan jämföras med de 86 euro, motsvarande nästan 920 kronor, som ett månadskort kostar i Berlin. I München kan det kosta upp till 150 euro, motsvarande 1.600 kronor.

Experimentet har visat sig vara en succé. Under perioden har hela 52 miljoner biljetter sålts. 10 miljoner av dessa köptes av människor som vanligtvis inte åker kollektivt.

Och resultatet? Minst en av tio köpare skippade minst en biltur per dag, enligt intresseorganisationen för tyska transportföretag, VDV. Tekniska universitetet i München har noterat en minskning av biltrafiken med tre procent under perioden. Trafikdata från Tomtom visar att trafikstockningarna minskade i 23 av 26 städer under experimentet, jämfört med tidigare år.

Foto: Michael Sohn

En tredjedel av personerna som köpte biljetten använde den för att ta sig till jobbet, hälften för vardagsresor, cirka 40 procent använde den för att besöka vänner och bekanta och en tredjedel för att åka på dagsutflykter, skriver The Guardian.

Enligt uppgifter till Bloomberg minskade utsläppen med 1,8 miljoner ton koldioxid. Det är samma mängd som krävs för att förse 350.000 hushåll med energi i ett år.

Att sänka priset på kollektivtrafiken är ett svar på den höga inflationen i Europa med kraftigt ökade energi- och drivmedelspriser. Subventionen ska enligt nyhetssajten Vox ha kostat cirka 2,5 miljarder euro, motsvarande nästan 27 miljarder svenska kronor. Trots att den tyska regeringen tidigt meddelade att det inte var aktuellt att förlänga sommarens subventioner så ökar nu trycket från flera håll. Det har skrivits protestlistor och anordnas demonstrationer på flera håll i landet.



”Vi måste hitta en övertygande lösning för att underlätta för dem som är beroende av kollektivtrafiken i tider av stigande priser och kostnader, säger Petra Berg, miljö- och mobilitetsminister i den tyska delstaten Saarland till Bloomberg.

Krafter inom det styrande partiet SPD har efterlyst en årsbiljett 365 euro, motsvarande knappt 3.900 kronor. De gröna vill se en regional månadsbiljett för 29 euro, cirka 310 kronor, och en nationell för 49 euro, cirka 520 kronor. Flera andra aktörer har kommit med förslag om en ”klimatbiljett” som gäller över flera zoner.