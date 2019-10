Ny rapport: Ta med klimatkrisen i beräkningarna – eller betala priset

”Agera nu eller betala priset senare”, så avslutar Citigroups tunga ekonomiska rådgivare Willem Buiter och chefen för bankens makroavdelning Benjamin Nabarro sin rapport om behoven av att agera mot, och anpassa sig för, klimatförändringarna.

Rapporten, som heter ”Hanterande av riskerna med klimatförändringar” (Managing the Financial Risks of Climate Change), slår fast att kostnaderna för ett uppvärmt klimat antingen kommer i form av minskande vinster till följd av politiska beslut som gör att utsläppen begränsas: exempelvis skatter, begränsningar på fossila energikällor och andra insatser för att gå över till en utsläppsfri ekonomi.

Alternativet är kostnader för de effekter som ett varmare klimat leder till: bland annat fler och värre naturkatastrofer, stigande havsnivåer och minskad biologisk mångfald.

”Båda dessa risker kommer i någon mån att förverkligas. Desto längre vi väntar desto högre och värre kommer de riskerna och kostnaderna som är förknippade med dessa att bli”, skriver de i rapporten.