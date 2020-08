”Stoppa överfisket av strömming i Östersjön”

Miljöorganisationerna WWF, Oceana, Seas At Risk, Coalition Clean Baltic och Our Fish välkomnar i dag EU-kommissionens förslag för fiskekvoter för Östersjön under 2021, men höjer samtidigt ett varningens finger.

Enligt organisationerna inkluderar förslaget överväganden om näringskedjan och en ekosystemansats till fiskeförvaltning, vid sidan av ytterligare åtgärder för att skydda fiskepopulationer. Men samtidigt är organisationernas besvikelse stor när det gäller strömming i Östersjön, där kvoten enligt organisationerna är alldeles för hög för att populationen ska få en chans att återhämta sig.

”I ljuset av det kritiska tillståndet av nyckelbestånd och det dåliga tillståndet för Östersjöns ekosystem manar miljöorganisationer till gemensamt och beslutsamt agerande av alla östersjöstater för att brådskande adressera den här miljö- och socioekonomiska krisen”, skriver organisationerna i en kommentar.

Enligt Nils Höglund på Coalition Clean Baltic visar EU-kommissionens förslag hur akut läget är för Östersjön, men förslaget räcker inte.

”Östersjötorsken är ett talande exempel – fisket är förstört och kommer inte visa tecken på återhämtning under många år. Vi kan inte acceptera att det här sprider sig till fler bestånd”, säger han i en kommentar.