Stockholm Exergi letar kunder för CCS-satsning

För att den globala uppvärmningen ska kunna begränsas till 1,5 grader måste utsläppen inte bara minska drastiskt. Enligt FN:s beräkningar måste koldioxid också tas bort ur atmosfären genom så kallade negativa utsläpp.

En teknik för koldioxidfångning är så kallad bio-CCS, där koldioxid fångas in vid förbränning av biomassa. Eftersom biomassa räknas som klimatneutral kan infångning och lagring av dessa utsläpp redovisningstekniskt ge upphov till just ”negativa utsläpp”.

Detta har blivit ett nytt affärsområde för energibolaget Stockholm Exergi.

”Vi har sett möjligheten att som ett av de första projekten i världen kunna avskilja koldioxid och skapa negativa utsläpp. Vi ska göra allt vi kan för att komma till marknad så fort som möjligt med produkten”, säger Erik Rylander, affärsområdeschef för kolsänkor på Stockholm Exergi.

I januari kunde Di rapportera om det nya samriskbolaget Njord Carbon, där tre nordiska bolag gått samman för att accelerera skapandet av en marknadsplats för minusutsläpp.

Men trots att fler fått upp ögonen för tekniken är Stockholm Exergi den svenska aktör som kommit längst i användningen av bio-CCS. Redan i dag driver bolaget en pilotanläggning för koldioxidinfångning och planen är att ha en fullskalig anläggning i drift 2026 med kapacitet att fånga in 800.000 ton koldioxid per år, motsvarande utsläppen från Stockholms vägtrafik under samma period.

Det formella investeringsbeslutet kring anläggningen ska, enligt Erik Rylander, fattas om cirka ett år. Men man har redan börjat sondera terrängen för att sälja negativa utsläpp till bolag som vill tillgodoräkna sig utsläppsminskningen i sina klimatberäkningar. Tre av energibolagets fjärrvärmekunder har nu tecknat en intentionsförklaring om att köpa minst 1.000 ton infångad koldioxid årligen under en tioårsperiod.

Vad ligger priset på för ett ton minusutsläpp för era kunder?

”De tidiga kunderna som signar upp sig gör det för att de vill vara med och bidra till projektet. Priset är i slutändan beroende av investeringskostnaden för anläggningen, men också hur mycket pengar vi kan säkra i stöd från svenska staten”, säger Erik Rylander.

Den nya CCS-anläggningen ska delvis finansieras via det EU-stöd på drygt två miljarder kronor Stockholm Exergi beviljats från EU:s innovationsfond. Man hoppas också på statligt stöd via det program för driftsstöd till bio-CCS som är på gång.

NEGATIVA UTSLÄPP OCH UTSLÄPPSRÄTTER Koldioxidinfångning innebär att koldioxid fångas in från atmosfären via trädplantering eller CCS (Carbon Capture & Storage). Tekniken bygger på infångning direkt från luften, eller avskiljning från industriella punktutsläpp. I vätskeform transporteras gasen till en plats för slutförvaring, exempelvis bergformationer under havsytan i Nordsjön. Eftersom utsläpp från förbränning av biomassa räknas som klimatneutrala kan infångning och lagring av dessa räknas som ”negativa utsläpp”. Det innebär att företag utnyttjar dessa som en minuspost för att kompensera för andra utsläpp i sin hållbarhetsrapportering.

Hur ser er infrastruktur ut för lagring och transport av koldioxid?

”Vårt investeringsbeslut omfattar insamlingsanläggningen, en anläggning för att förvätska koldioxiden och mellanlager vid hamn. Transport och lagring kommer vi att köpa som en tjänst av andra aktörer. Det mest kända projektet för slutlagring av koldioxid är Northern lights i Nordsjön, vi är i dialog med dom men också ett tiotal andra projekt.”

Anläggningen ska byggas vis Värtaverket i Stockholm. Foto: Pressbild

Vilka faktorer avgör vilken aktör ni väljer?

”Många lagringsprojekt är i ett tidigt stadium, en förutsättning är att projektet har en licens på plats för koldioxidlagring (vilken beviljas av norska staten, reds anm) och är beredda att börja ta emot leveranser 2026. Den andra faktorn är kostnaden för lagring och transport, är dessa för höga kan planerna bli svåra att genomföra.”

Hur stor är risken att projektet inte blir av?

”Risken att den inte blir av är liten. IPCC har konstaterat att vi aldrig kommer att kunna nå klimatmålen utan koldioxidinfångning, och efterfrågan är stor från den privata marknaden, som har höga ambitioner för sina eget klimatarbete. Vi arbetar målmedvetet för att ha anläggningen på plats till 2026, även om detta skulle skjutas något år på framtiden ligger våra planer fast.”