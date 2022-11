Stenas nya fabrik för batteriåtervinning snart klar

Råvaruförsörjningen för batteritillverkare pressas, när allt fler bilar blir eldrivna. Det är bakgrunden till att Stena Recycling ger sig in i branschen för återvinning av batterier, med byggandet av en anläggning i Halmstad för återvinning av nyckelmetaller som litium och kobolt. Den ska stå stå färdig under första kvartalet nästa år och börja verksamheten under våren. Bakgrunden är den gröna omställningen i ett bredare perspektiv.

”För att EU ska kunna klara av omställningen till ett mer cirkulärt samhälle behöver vi ha en hållbar värdekedja”, konstaterar Marcus Martinsson, ansvarig för batteritillverkning hos Stena.

Branschen utvecklas mycket snabbt och råvaran från gruvor kommer inte att räcka hur länge som helst för tillverkningen av bilbatterier, förutom att mycket av den kontrolleras av kinesiska aktörer i dagsläget. Återvinning blir nödvändig.

Men det dröjer innan återvinningen kommit i kapp batteritillverkningen, eftersom nästan alla de batterier som ska återvinnas fortfarande används. De håller nämligen i många år, kanske till och med längre än själva bilarna som i snitt beräknas rulla i 17 år.

Första steget i Stenas batteriåtervinning blir för övrigt ett omfattande test av batterierna som kommer att lämnas in, för att kontrollera ifall de går att använda ett tag till, då inte till bilar, utan till annat. De kan till exempel användas för de energilager som behövs när allt mer förnybart strömmar in på elnäten inför den gröna omställningen.

Fabriken som planeras, klarar av att framställa 30.000 ton återvunnen batterimassa. Det räcker bara till en mindre del av de batterier som behövs för den svenska marknaden i dagsläget, men fabriken ses som den första av flera.

”Vi planerar att växa med marknaden”, konstaterar Marcus Martinsson.

Företaget räknar med att det blir en bra affär. När elbilsomställningen är genomförd handlar det om 10 miljoner ton batterier till år 2030 och ända upp till 15 miljoner ton under nästa decennium. Tekniken återvinner 95 procent av materialet, om allt går som det ska.

Marcus Martinsson berättar att EU:s lagstiftning är en förutsättning för att få affären att fungera.

”Förslaget till europeisk lagstiftning inom området stärker affären. Den har starkt fokus på cirkularitet, hållbarhet och europeiska värdekedjor. Det är den legala förutsättningen för det vi håller på med. Men vi ser också att stort intresse från såväl industri som offentlighet. Vi har alltså såväl lagstiftnings som industri och offentlighet med oss”, säger Marcus Martinsson.