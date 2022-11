Skanska ska lyfta finsk-svensk charmoffensiv om skogen

EU:s medborgare ska kunna leva och bo i miljöer som är hållbara, vackra och inkluderande. Det är bakgrunden till initiativet The new European Bauhaus, som lanserades av EU-kommissionen i fjol.

För de skogsbeklädda länderna i norr tycks det stå klart hur en sådan framtid byggs bäst: i trä. Nu vill de övertyga det mer avskogningskritiska EU om att så är fallet.

Under torsdagen står Finland värd för toppmötet ”New European Bauhaus goes into the Woods”, dit EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen är inbjuden för att diskutera skogens betydelse för den byggda miljön tillsammans med bland annat Finlands statsminister Sanna Marin och Sveriges näringsminister Ebba Busch.

På plats för att understryka träråvarans fördelar finns även Skanska SKA B -1,71% Dagens utveckling .

”Vi ser att det krävs en stor omställning i vår industri, som står för ett ganska stort uttag av både resurser och energi, så vi vill vara med i diskussionen om hur man kan man skala upp mer resurseffektiva och hållbara lösningar”, säger Lena Hök, hållbarhets- och innovationsdirektör på Skanska.

I Norden har det länge funnits en tradition av att bygga i trä, men nu finns helt nya möjligheter att bygga storskaligt, menar Lena Hök, och liknar känslan av att gå in i en stor träbyggnad med att kliva utanför dörren en dag när snön ligger som ett tjock täcke.

”Många av de här byggnaderna levererar också på luftkvalitet och ljusinsläpp, så de är otroligt väl genomtänkta ur alla miljöaspekter, som ju också är en hälsoaspekt”, säger hon.

Ändå är det oklart om och hur materialet ska kunna användas mer storskaligt inom byggindustrin.

”Det har funnits frågetecken om hur EU vill säkerställa ett hållbart skogsbruk och säkra tillgången på trä, och jag förväntar mig att det blir mycket tydligare för oss alla efter det här mötet.”

EU vill genom sin nya skogsstrategi öka upptagningen av koldioxid och skydda biologisk mångfald genom att bevara äldre skogar. Det rimmar illa med synen på skogen som en hållbar resurs som bör nyttjas mer, anser både Sverige och Finland, som därför varit högljudda kritiker. Lena Hök ser inget problem med att vara en del av en eventuell lobbykampanj.

”Oavsett möte är det otroligt viktigt att man kan stå för det man vill förmedla. Det är välkommet att EU sätter fokus på ett mer hållbart byggande, så jag ser det som en öppning för god dialog”, säger hon.

Skanska ska också framföra att den offentliga sektorn behöver bli bättre på att ställa krav på hållbarhet i samband med upphandlingar. I dag är kunder inom näringslivet ofta bättre på det, enligt Lena Hök.

”Det är självklart att den offentliga sektorn ska driva denna förändring, och i högre grad. Det behöver inte kosta mer, men det kostar i form av expertis. Därför är det så viktigt att vi skalar upp redan nu, för det tar tid att bygga upp den kompetensen.